市議會不必在國慶日舉行入籍儀式 政府未來會否改國慶日？

墨爾本一些地方議會曾經因為尊重原住民而決定不在國慶日、亦即是原住民遭受殖民者屠殺及掠奪家園的日子, 舉行入籍儀式，於是前兩黨聯盟政府就為此而修改守則，迫使地方議會在國慶日舉行公民入籍儀式。





移民部長吉爾斯說，工黨政府希望團結澳洲人，而不是將他們分化。





吉爾斯說:「作為一個現代多元文化國家，入職儀式是成為公民的基本途徑，是一項可以在親朋及地方官員陪同下、在社區內完成的儀式。」





位於墨爾本內北部的Yarra 市議會是率先投票，決定取消在澳洲國慶日舉行入籍儀式的地方議會。





市長 Claudia Nguyen說，市議會一直爭取要取消前兩黨聯盟政府的決定，現在社區對工黨政府推翻以往的決定，感到興奮。



聯邦政府此舉是承認有些社區對在 1 月 26 日舉行入籍儀式，會感到不安，這樣做是向前邁出一步。 Yarra 市市長 Claudia Nguyen

不過， 聯邦反對黨移民事務發言人 鄧肯就警告說，工黨政府這樣做，好可能會帶來未來更廣泛的政策改變。





「政府在舉行公民入籍儀式這件事上，已經向有綠黨左翼黨員的市議會屈服，接下來這些地方議會不會就此罷手。如果艾巴尼斯政府在這一點上讓步，就即是表明他們準備在其他事情上讓步。我的擔憂是繼續下去，我們將看到工黨政府違反它對澳洲人民的承諾，尋求將國慶日轉移到另一日。」



