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市議會不必在國慶日舉行入籍儀式 政府未來會否改國慶日？

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移民部長吉爾斯說，工黨政府希望團結澳洲人，而不是將他們分化。 Source: AAP / BIANCA DE MARCHI/AAPIMAGE

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Published 18 December 2022 at 6:55pm, updated 2 minutes ago at 7:00pm
By Finn McHugh, Claire Slattery
Presented by Elsa Tsang
Source: SBS

澳洲國慶日是歡迎移民成為新公民的一個主要日子, 但現在地方議會將可以更靈活地決定何時舉行公民入籍儀式。根據新規定，入籍儀式可以在 1 月 26 日前後的三天舉行，這個新規則是推翻了前兩黨聯盟政府在 2017 年對公民入籍儀式守則進行的修改。

Published 18 December 2022 at 6:55pm, updated 2 minutes ago at 7:00pm
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墨爾本一些地方議會曾經因為尊重原住民而決定不在國慶日、亦即是原住民遭受殖民者屠殺及掠奪家園的日子, 舉行入籍儀式，於是前兩黨聯盟政府就為此而修改守則，迫使地方議會在國慶日舉行公民入籍儀式。

移民部長吉爾斯說，工黨政府希望團結澳洲人，而不是將他們分化。

吉爾斯說:「作為一個現代多元文化國家，入職儀式是成為公民的基本途徑，是一項可以在親朋及地方官員陪同下、在社區內完成的儀式。」

位於墨爾本內北部的Yarra 市議會是率先投票，決定取消在澳洲國慶日舉行入籍儀式的地方議會。 

市長 Claudia Nguyen說，市議會一直爭取要取消前兩黨聯盟政府的決定，現在社區對工黨政府推翻以往的決定，感到興奮。
聯邦政府此舉是承認有些社區對在 1 月 26 日舉行入籍儀式，會感到不安，這樣做是向前邁出一步。
Yarra 市市長 Claudia Nguyen
不過， 聯邦反對黨移民事務發言人 鄧肯就警告說，工黨政府這樣做，好可能會帶來未來更廣泛的政策改變。

「政府在舉行公民入籍儀式這件事上，已經向有綠黨左翼黨員的市議會屈服，接下來這些地方議會不會就此罷手。如果艾巴尼斯政府在這一點上讓步，就即是表明他們準備在其他事情上讓步。我的擔憂是繼續下去，我們將看到工黨政府違反它對澳洲人民的承諾，尋求將國慶日轉移到另一日。」

但總理艾巴尼斯就加以駁斥，說他及政府都支持國慶日，不會有任何變動。

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