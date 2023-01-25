澳洲日公眾假期全國首府活動一覽

聯邦政府會在今天公佈今年的年度澳洲人得主，明天會公佈授勳名單。大部份市議會都會在明天舉辦活動和公民入籍儀式。





以下介紹全澳各大城市的主要活動。



雪梨

雪梨歌劇院將於清晨5點20分舉辦清晨原住民紀念儀式，隨後7點半在Barangaroo公園有WugulOra原住民紀念儀式，今年已是第20年舉行。





雪梨港全日都有慶祝活動，包括渡輪馬拉松、海港遊行、帆船賽等，上午11點半有傳統的空軍飛行表演和21響禮炮，隨後總督致辭和奏唱國歌儀式。歌劇院晚上會點亮原住民圖騰。





墨爾本

聯邦廣場從上午10點開始有紀念活動，現場全日都有工作坊、小食攤位、音樂表演等，晚上7點半會在大螢幕直播澳網女單準決賽的比賽。





墨爾本戰爭紀念館（Shrine of Remembrance）在中午12點15分鳴放21響禮炮。總督府將開放遊覽並擺設攤位，也容許人們在花園內野餐。





不過，今年的澳洲日遊行已宣佈取消。同時，「入侵日」遊行在上午11點開始在Naarm向州議會大樓進發。



布里斯本

Southbank將會有現場音樂表演、美食和精品攤位，晚上會有煙花表演。





Herston的Victoria Park有大型充氣城堡供兒童玩樂，還有麻袋賽跑、拔河比賽、面部彩繪等親子遊戲活動攤位。Oxley Bowles Club也會從中午12點起舉辦多彩兒童活動。





Scarborough beach park除了可以游泳和玩沙，同樣有美食精品攤位；Bribie Island的Brennan Park從下午5點起舉辦夜間慶祝活動和放煙花。





「入侵日」示威在上午10點於Queens Gardens舉行。



阿德雷德

Salisbury的Carisbrooke Park從上午8點到下午1點半有多彩親子活動，包括麻袋賽跑、小型動物園等。





在市中心Elder Park，除了傳統的1月25日Tindo Utpurndee日落儀式紀念原住民，澳洲日當天還會有Mourning in the Morning清晨紀念儀式和表演。該公園在晚上6點會舉辦遊行，超過60個社區參加，慶祝本地多元文化。現場有音樂表演、美食攤位。





政府的官方紀念儀式會在晚上7點舉行。另外，「倖存日」遊行在中午12點於Victoria Square開始。



澳洲各地都會舉行原住民儀式。 Source: AAP

珀斯

珀斯市議會將會40年來首次取消Skyworks煙花表演，以較小型的煙花和無人機取代，在晚上8點15分舉行。





下午3點開始，Langley Park和Terrace Road停車場將會有多項免費及收費活動，現場還有美食精品攤位。Supreme Court Gardens將會從下午3點至7點半舉辦The Birak Concert音樂會，慶祝原住民文化。





「入侵日」示威將於12點在市中心Forrest Chase舉行。



荷伯特

荷伯特的傳統游泳活動Kingston Australia Day Swim從清晨7點開始。Sandy Bay從8點開始舉辦帆船賽。Bellerive Boardwalk在8點半舉辦澳洲日早餐活動。





MONA、Hobart Convict Penitentiary、Salamanca Arts Centre和Cascade Brewery等也是當天的假期好去處。





「入侵日」遊行在10點45分從198 Elizabeth Street前往州議會大樓。



坎培拉

政府官方儀式將在Burley Griffin湖畔舉行，Rond Terrace在上午9點有升旗儀式，伴隨著軍樂隊和21響禮炮，也會有空軍飛行表演。





原住民團體Aboriginal Tent Embassy繼續舉辦紀念活動，時間是上午9點半。



達爾文

Garramilla在清晨舉行原住民儀式。之後有年度的OzRun、Ute Run等傳統活動。





較大型的慶祝活動Festival of Us從上午11點到晚上8點在Territory Netball Stadium舉行，現場有表演、美食和活動攤位。





領地議會大樓在早上舉辦入籍儀式，The Esplanade在中午12點會有空軍飛機表演並鳴放21響禮炮。



