原住民仍視澳洲日為哀痛日子

在澳洲全國各地，1月26日是公眾假期，許多社區在這天假期共聚燒烤享樂，歡送暑假的結束。這天亦是很多澳洲公民為社區公共服務而獲得國家頒授榮譽的日子。





然而，對於許多原住民來說，這天的氣氛卻截然不同。這是一個哀悼和值得反思的日子。因為這天標誌著英國殖民入侵，以及隨著的戰爭、種族滅絕、種族主義和其他一些針對原住民數代人所作出的暴行的開始。



儘管在這樣的歴史背景下，這天亦是無數剛來澳的新移民或目前移民社區慶祝獲得澳洲公民身份的日子。





那麼，這個標誌著第一支英國殖民艦隊抵達並入侵這片土地的日子；是否應該與這些多元文化背景的移民在澳洲國旗下同一天慶祝成為公民？這正是目前澳洲這個多元文化社會正在努力解決的問題。



「我們應該培養一種歸屬感」

根據 2021 年的人口普查，除了未註明出生地的人口，澳洲有超過 7百萬人在海外出生，佔全國總人口 29.3% 。





來自雪梨埃塞俄比亞社區的艾塞法貝克理（Assefa Bekele） 一直與原住民社區合作，他對原住民的歷史有濃厚的興趣。





他認為培養對社區或民族的歸屬感非常重要。





「每個人、每個公民，尤其是那些來自海外的人，都必須對這裏有某種歸屬感；而澳洲原住民在這片土地生活了 6 萬多年了。」貝克理先生說。





「而且最好是以分享歷史和文化等，從而團結人們，培養歸屬感。」





「我認為改變這日期沒有任何問題。時代在變，澳洲在進步，而人們亦需要隨之改變。」



澳洲是一個多元文化國家，在澳洲的每一種文化都需要得到尊重。 艾塞法貝克理 Assefa Bekele

「歸根結底，我們只需要和平、和諧與團結。」



「錯誤的慶祝日」

Butchulla 和 Gubbi Gubbi 原住民加文薩默斯（Gavin Somers）是一位創作歌手。 他認同澳洲應該有一天國家慶祝日，讓人們慶祝成為澳洲公民，這是重要的，但他說目前這個日期並不適合。





「我們需要一個大家可以自豪地慶祝的日子，與一同住在這裡的其他多元文化群體一起慶祝。」薩默斯先生說。





「重要的是，我們能聚在一起，在一個大家都能認同的日子一起真正慶祝。」



澳洲日所引起的難題

Ngarrindjeri 和 Kaurna 原住民， 一個非營利社區經營的原住民組織行政總裁克雷里格尼（Craig Rigney）認為澳洲日這個日子繼續引起令人不安的問題。



藉著澳洲日，我們應該反思一下：「我們是如何看待彼此？」 克雷里格尼 Craig Rigney

「我們是否能在共同的未來中看到自己？」里格尼先生說。





「我們如何對待自己，以及如何對待彼此，將會決定我們的命運和未來。」



吉麗卡帕諾普洛斯 Angelica Panopoulos Credit: Angelica Panopoulos 一些州份的地方議會已拒絕在 1 月 26 日當天頒發公民身份和舉行活動，包括位於 墨爾本北部Kulin族群 Wurundjeri Woi-Wurrung 原住民的土地上的 Merri-Bek 市議會 。



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市議會市長安吉麗卡帕諾普洛斯（Angelica Panopoulos）表示，1月26日這個日子與幾個世紀以來原住民所受的苦有著分不開的關係。



「這一天（1788年）是亞瑟菲利普船長（Arthur Philip）和他的第一支艦隊踏足澳洲，而掠奪和種族滅絕就從此開始。」她說。





「事實上，多世代的創傷、系統性的種族主義和刑事司法系統上仍然存在很多問題，這些都是殖民化遺留下來的問題。」





「因此，當原住民告訴我們1月26日不是值得慶祝的日子時，我們應該聆聽他們。」



里格尼先生說，澳洲是時候聆聽那些對目前澳洲日感到不安的人的意見並從中吸取教訓了。 里格尼先生認同這個觀點，他說：「作為一個社區和一個國家，我們應該以藉這個機會去學習、教育和聆聽。」





「作為原住民社區的一份子，作為這個國家的一部份，我相信我們要學會互相承認、彼此尊重以及這個我們稱之為澳洲的國家。」





然而，他說澳洲人應在哪一天慶祝這個問題，仍然誤導和分裂國民。





他說自1994年才定立澳洲國慶日於1月26日，這只是近代在澳洲全國發生的事。





