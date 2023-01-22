【澳洲日】各大商鋪公眾假期各州門店營業時間

1月26日澳洲日（Australia Day）是公眾假期，無論你想和朋友聚會，還是獨自度過，抑或完全無意慶祝，或多或少都會受到商鋪營業時間的影響。

trading hours

Source: AAP

屆時全國大部份商鋪都會休息，但一些主要的超市都確認會開門營業，不過具體營業時間就各地有所不同。

ALDI

大部份ALDI超市都會在澳洲國慶日當天照常營業，但提早在晚上8點關門。

自己所在地區的店鋪的具體開門時間請在其
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WOOLWORTHS

大部份Woolworths超市門店都會開門，但多個州地都有一些地區不營業。

在新州，只有北雪梨門店全日關門；首都領地的Eastlakes Metro不會營業；在維州，Bourke St和Collins Square兩間分店不開門；西澳只有Esperance關門；南澳的Rundle Mall和Millicent關門；北領地Gove門店休息。

昆州和塔州則所有分店都會營業。超市建議顧客事先
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具體店鋪的營業時間。

COLES

Coles超市已證實新州所有門店都會在澳洲日開門，但營業時間會因應不同地方有所不同，特別是鄉鎮地區。

超市建議所有顧客都事先
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具體店鋪的營業時間，特別是在南澳，較多門店有所調整。

BUNNINGS

如果打算在假期當天燒烤或去海邊，那你較為幸運，因為全國範圍的Bunnings都會照常營業。

自己所在地區的店鋪的具體開門時間請在其
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酒鋪

澳洲主要的酒類零售商Dan Murphy's、BWS、Liquorland和Vintage Cellars都會在1月26日營業。

不過同樣，顧客出門前最好先查看所在地區的門店的營業時間，特別是南澳、西澳和昆州，因很多地方都會提早關門。

BEST & LESS﻿

另一間較小型的連鎖超市Best & Less，大部份門店會營業，除了新州的Gosford、Grafton、Lismore、Toronto和西澳的Albany、Floreat。
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Published 23 January 2023 at 10:38am
By Koma Cheng
Source: SBS