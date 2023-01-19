【澳洲日爭議】Woolworths讓員工選擇國慶日假期

早前澳洲多間大企業和跨國公司，包括Telstra、Woodside、十號台，普華永道會計師樓（PwC）也有類似的計劃，允許員工在1月26日的公眾假期上班，然後選擇另一天休息。





Woolworths這家超市巨頭表示，作為澳洲最大的僱主，承認許多人對這一日期心情感到複雜，公司很自豪能夠向其員工提供有關選擇。





Woolworths 發言人表示，理解到 1 月 26 日對不同的人有不同的意義，認為每個團隊成員都應該根據自己的情況來慶祝這一天，而Woolworths的首要任務是在旗下商店和場所創造一個安全和協助顧客的環境。





發言人強調「我們仍專注於和解承諾，包括支持《發自內心的烏魯魯宣言》」。





發言人指，公司經理可以根據情況決定，讓工作團隊是否在1月26日工作。





發言人向傳媒表示，Woolworths在1月26日仍然營業，所以對許多人來說這是一個正常的工作日。





根據員工的僱傭條款，包括任何相關的企業協議或獎勵，在當天工作的人將有額外加班費，或選擇另一天作為假期。



「澳洲日」紀念在 1788 年 1 月 26 日，菲利普船長（Captain Arthur Phillip）在杰克森港（Port Jackson；現名為 Sydney Cove 雪梨港灣）升起大英帝國的國旗、宣佈殖民澳洲。





1994 年，在 1 月 26 日慶祝的「澳洲日」正式成為全國的國慶日，並定為法定公眾假期。





對於部份澳洲國民而言，尤其是對原住民及托勒斯島民，1 月 26 日並不是慶祝的日子；相反，他們在這天紀念當年英國殖民他們一直以來擁有的土地。





當年英國入侵這片土地， 實行了非人道的同化及分離父母和孩子的政策， 影響至今，所以對於原住民同托勒斯島民而言，這可能是一個代表傷痛的日子。





侵略日亦被視為原住民重申主權的日子。每年，全國各地都有遊行，抗議澳洲日舉辦「慶祝」活動、堅持擁護澳洲原住民的主權及社會權益。社會上不同界別的人士越來越關注，在殖民日慶祝國慶是否恰當。



