【澳洲日】維州政府悄悄取消巡遊 在野黨要求解釋

要點 原住民組織領袖讚揚維州取消的澳州日巡遊。

維州政府在沒有正式宣布的情況下悄悄地取消了巡遊和放煙花活動。

在野兩黨聯盟領袖佩蘇托(John Pesutto)表示，此舉「令人深感失望」，並要求解釋。the cancellation was "deeply disappointing" and demanded an explanation.

維州政府悄悄地取消了一年一度的澳洲國慶日巡遊。





有原住民組織領袖對決定表示讚揚，不過維州在野兩黨聯盟領袖佩蘇托稱此舉「令人深感失望」，並要求作出解釋。





維州政府發言人在聲明中說：「我們認識到澳洲日對一些維州人來說，是哀悼和反思的一天，對原住民亦是一個充滿挑戰的時刻。」





取而代之，維州的民眾將能夠在今個星期四 1 月 26 日參加「尊重反思、團結和包容」的展覽活動。





SBS 新聞獲悉，維政府將在適當時候，決定未來 1 月 26 日會有什麼活動。





在今個星期四1月26日，州政府會改為在政府大樓和聯邦廣場舉辦一系列家庭活動。





當日仍在戰爭紀念館鳴放 21 響禮炮，總督府將舉行升旗儀式，同時還有飛行表演。



There will not be an Australia Day parade in Melbourne this year. Source: Getty / Robert Cianflone 維州第一民族議會（First Peoples' Assembly of Victoria）聯合主席史釗活Marcus Stewart表示，取消巡遊(是政府)向前邁出的一小步，但對原住民和托勒斯海峽島民來說卻是踏出正面的一步。





他向 SBS 新聞說：「巡遊是摑了(原住民)一把掌，只在傷口上撒鹽。這是殖民統治所造成的傷害和傷痛。」



更多內容 第三個市議會否認澳洲國慶日 將取消入籍和慶祝儀式

在 墨爾本市議會 9 月宣布 ，將審視以什麼形式紀念 1 月 26 日﹐之後維州政府作出上述決定。





墨爾本市議會數據顯示，過往幾年參加巡遊的人數持續下降。 2018 年，有 72,000 人參加， 2019 年有12,000人，到 2020 年減少至僅 7,000人。





相比之下，「入侵日」的集會近年越來越受歡迎。成千上萬的原住民和盟友，均在墨爾本和全國各地以遊行方式，來紀念 1 月 26 日作為原住民哀悼和倖存的一天。





史釗活說：「圍繞國慶日這個話題，現在我們可以開始成熟的對話，我們可以慶祝這個讓我們團結而不是分化的日子。」





維州在野兩黨聯盟領袖佩蘇托要求政府就取消遊行作出解釋。





他在社交網站 Facebook 上寫道：「取消澳洲日巡遊令人深感失望，這是一個受歡迎的家庭活動，讓社區和民眾聚集到市中心，不應該在沒有任何解釋的情況下丟棄。」



總理艾巴尼斯(Anthony Albanese) 在 9 月表示，澳州日的爭論仍然繼續，聯邦政府未有計劃更改澳洲日是在1 月 26 日。





他說：「我們應專注在認清我們國家的誕生，不是始於1788年這個事實，這是 1 月 26 日所紀念的。」

