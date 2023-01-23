「Hi Mum」詐騙短訊猖獗 專家教你一招傍身

在2022年，已相信澳洲人因「Hi Mum」詐騙短訊而損失逾700萬元，受害者會向冒充其子女的網絡犯罪分子匯款。





維州警方最近拘捕一男子涉嫌利用「Hi Mum」短訊騙局，使用虛假文件，獲得電子產品，以及「大量金錢」。



甚麼是「Hi Mum」詐騙短訊？

為什麼騙局會令人上當，而又可如何提防呢？





「Hi Mum」騙局通常是在Whatsapp社交平台，騙徒散播以「Hi Mum」「Hi Dad」或「Hi Mum and Dad」開頭的詐騙短訊。





騙徒通常會聲稱他們的手機遺失或損壞，要通過新號碼或朋友的手機進行聯繫，之後通常會要求錢來幫助他們緊急繳付費用、賬單或更換電話。



受害人 Liz Lawson 收到的詐騙短訊。 騙局有多種不同版本，但都是因受害者願意幫助有需要的親人。





根據澳洲競爭及消費者委員會（ACCC）12月份的數據，2022年報告超過11,000宗事件，損失超過720萬元。





墨爾本一名男子涉嫌利用「Hi Mum」詐騙短訊，騙取大量金錢被控。





維州警方在上周五表示，對案件調查6個月，男被告21歲，住墨爾本東北區Templestowe，被控過欺騙手段獲取財物共5項罪名。





警方表示，被告男子涉嫌利用「Hi Mum」短訊騙局，使用虛假文件，獲得電子產品，以及「大量金錢」。





案發在上個月12月3日至7日網上市場，涉及地區包括Ringwood、Narre Warren、Mill Park、Mitcham 和 Doncaster East。





這種騙局在澳洲和國際上仍然流行，警方促請公眾了解這種騙局。



誰是騙局的受害者？

據ACCC稱，超過三分之二的事件是由55歲以上的女性所報告。





ACCC副主席Delia Rickard表示，詐騙者以女性和年長的澳洲人為目標，82%的家庭假冒詐騙由55 歲以上的人報告，佔所有報告損失的 95%。





在珀斯的Liz Lawson是其中一名受害者，她在收到冒充她女兒的訊息後落入騙局，當時她女兒正在美國工作。





53歲的Liz Lawson指那是一條很長，並令人擔心的訊息，訊息中「女兒」聲稱她把手機掉在馬桶裡了，並無法使用，「女兒」說她借了一部手機並拿到一張新的 SIM 卡。





Liz Lawson 指，由於女兒一直在船上工作，以前亦曾丟失和弄壞過手機，亦試過把手機丟進水裡，因此覺得訊息很有說服力，而且她女兒之前要求她付款購買新的相機。





這個騙局讓她損失近10,000元。





她的銀行後來能夠全額退款給她，但許多受害者無法取回他們的錢。



如何保護自己免受詐騙？

ACCC敦促如從不認識的號碼，收到可疑信息，應再獨立聯繫發送訊息的人。





Delia Rickard指，如果有人自稱是自己的兒子、女兒、親戚或朋友與自己聯繫，請先打自己手機中已存儲的號碼，確認該號碼是否不再使用，「如果他們接聽，就知道這是一個騙局」。





她續指，如果無法聯繫，應該嘗試使用其他聯繫方式來證實通話者的身份。





她建議，如果仍然無法聯繫到家人或朋友，可以考慮問一個騙子無法回答的私人問題，這樣就可確認對方的身份。





ACCC的Scamwatch 亦建議在向任何人匯款之前，要仔細考慮和檢查，並在點擊不明網站前要三思，即使網站看起來是來自自己信任的公司或個人。





為確保帳戶安全，Scamwatch 建議使用強密碼、定期更新安全軟件，並盡可能啟用多重身份驗證。

