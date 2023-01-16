【FB Marketplace 騙案】墨爾本女子因「常見伎倆」幾乎被騙數百元

要點： 當局警告公眾提防網上交易平台上的一種新騙局。

墨爾本一名女子幾乎被假買家用這種騙術騙走 500 元。

澳洲競爭及消費者公署表示，買家可以用一些方法來保護自己。

達芬（Alexandra Duffin）想在 Facebook Marketplace 上出售她的筆記簿電腦時，就收到了一個系統預設的常見訊息。





「這件貨品還有售嗎？」





現年 29 歲的達芬回答『是的』，但她通知這個潛在買家，自己遺失了電腦的充電器。





達芬在接受 SBS 新聞訪問時說：「她說：『沒問題，你的取貨地點在哪？』」





兩人安排在當地一間餐廳見面進行交收。買家告訴她，自己不能親自來，但會派一個兄弟姐妹來，想用 PayID 支付。



PayID 是一個獨一無二的號碼，例如手機號碼或澳洲商業登記號碼（ABN），可用作接受付款。





當買方希望她建立一個 PayID 賬戶時，達芬起初並沒有懷疑，而是感到奇怪。





「她說：『我通過我的家族生意賬戶付款，我需要賣家的電子郵件地址來確認付款。』」





「她給我發了一張截圖，告訴我如何輸入電子郵件地址。看上去是真實的。」



An interaction between Ms Duffin and a scammer, who told her she is a "God fearing person". 達芬把她的電子郵件地址給了買家，對方傳送上似乎是達芬名字和購買金額轉帳的銀行對賬單。





在同一張截圖中出現的多次「不同的付款」（different payments），引起了這位墨爾本女士的懷疑。





另一件令人懷疑的事是，買家說他們會支付比達芬開價更高的金額。





「她說：『我會再給你寄 500 澳元，總共（加起來）有 1,200 澳元立即轉入你的賬戶。然後當你收到後，你必須退還我500元。』」





達芬是一名網紅，說她隨後收到了一封電子郵件，上面有一張截圖確認 500 澳元已被傳入她的賬戶。然後買家要求她退款。」





她說：「在我看這封郵件後，它顯示來自一個 Gmail 賬戶。我意識到這是一個騙局。」





「我們都知道大公司不會使用 Gmail。」





「我說：『你真無恥。』她（買家）立即離開了群組。我就封鎖了她。」





還有很多人報告了類似的情況，即有人在社交媒體平台的分類廣告區和網上交易平台 Gumtree 上使用 PayID 欺騙賣家。



收聽節目 PayID 轉錢？存在風險你要知！ SBS Chinese 10/10/2019 04:33 Play

PayID騙局是如何運作的？

Heritage Bank 上周向客戶發出警告，促請他們提防這種騙局。





銀行表示，無良買家告訴賣方，他們無法親自見面，而是由他們的親戚或朋友來交易。





該銀行說：「然後，騙子向賣方發送一封虛假的 PayID 電子郵件。」





「這封偽造的電子郵件稱，由於非商業賬戶存在 PayID 限制，所以在接收付款時出現了問題。」





「賣家必須先轉帳以增加他們的 PayID 限額，這樣他們才能收到付款。一旦完成這個操作，他們就可以收到退款和買方的付款。」





「最終，毫無戒心的賣家就向騙徒支付金錢。」



如何保護自己免受詐騙？

澳洲競爭及消費者公署（ACCC）指出，避免被騙的關鍵是在安全的平台上溝通和交易。





公署一名發言人在接受 SBS 新聞訪問時說：「許多人報告說，在網上交易平台上與騙子透過電子郵件協商交易後被騙。」



騙徒一般要求使用預付禮品卡、銀行或國際資金轉賬、加密貨幣等支付方式，導致追回資金更加困難。發言人表示，要使用 PayPal 或信用卡。





他又警告指，要警惕非常低的價格，以及低於其他網站上同類或相同商品的價格。





發言人說：「不要急於交易，想一想這個交易是不是過於『著數』。」



如果被騙如何是好？

如果你覺得被騙，ACCC 建議盡快聯絡有關銀行或金融服務機構。





公署亦建議消費者聯絡被詐騙的平台，並告知他們有關詐騙的情況。





發言人說：「告訴你的朋友和家人，這有助於分享你的經驗，他們可以給予支持。你可以幫助他們以免受騙。」





2022 年，有超過一萬宗詐騙報告，單在澳洲就造成超過八百萬澳元損失。





達芬表示，自己的經歷讓她感到震驚。





「當我想賣東西的時候，知道外面有這樣的人，我還能去哪裡賣？」





達芬說，她亦收到其他 Facebook 用戶有意購買筆記簿電腦的訊息，她都沒有回應。





SBS 新聞已聯絡 New Payments Platform 公司尋求 PayID 負責人員的回應，截稿前未獲回覆。



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