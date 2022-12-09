四名中國公民涉嫌參與跨國投資騙局被控 兩人逃往香港期間被捕

美國國土安全部屬下的特勤局（United States Secret Service）近期偵測到一個精密的網絡詐騙騙局，並經已起訴四名被指有份參與騙局的雪梨男子。





據稱，騙徒誘騙受害者參與虛假的投資服務，全球累計造成超過 1 億美元的損失。





策動有關騙局的犯罪集團主要在美國運作。美國特勤局在偵測到有關騙局後展開調查，並發現雪梨亦可能有人參與騙案，遂知會澳洲聯邦警察（Australian Federal Police）。





聯邦警方及新州警方接獲通報後展開「威克姆行動（Operation Wickham）」調查騙局，並經已拘捕四名男子，當中多人為留學生，將指控他們負責運作該犯罪組織的澳洲本地分支。



警方指，該四名男子透過經澳洲證監署（Australian Securities and Investments Commission）註冊公司令騙局變得更具可信性，並開設本地銀行戶口以用作清洗黑錢行為。





案情指，該「高度精密」的騙局透過入侵並操縱真實的網上交易平台，以向受害者顯示出虛假的投資回報金額。





同時，警方亦指，騙徒使用一系列社交媒體，包括交友網站、尋工網站及即時通訊平台，以取得受害者的信任，繼而向他們提出「投資」機會。





據稱，澳洲當局其後凍結了 24 個與該宗騙局有關的本地銀行戶口，涉及金額約為 2,250 萬元。





警方在雪梨 Pyrmont 一個住宅拘捕兩名 19 歲中國籍男子，並各被落案起訴一項魯莽處理犯罪所得的罪名。



澳洲聯邦警方持搜查令到雪梨 Pyrmont 一個單位搜查並拘捕兩名 19 歲中國籍男子。 Source: Supplied / Australian Federal Police 聯邦警方亦在雪梨及墨爾本機場，分別拘捕了一名 27 歲及一名 24 歲男子，兩人當時正試圖登機飛往香港。警方指，兩人為該個犯罪組織的「澳洲控制人」。





兩人亦各被落案起訴一項處理犯罪所得的罪名。





澳洲聯邦警察網絡罪行行動組東部指揮部探員茲雷卡（Salam Zreika）表示，每日都有不少人成為網絡騙局的受害者，部份受害者甚至失去了畢生的積蓄。





她說：「如果有陌生人時在網上或透過電話兜售財務或投資服務，大家必須格外留神。犯罪份子冷酷無情，會不惜一切代價騙取你的積蓄。」





「若只在網上平台接觸過這些人，就應避免投資外匯貨幣、加密貨幣或投機性投資。如果你不肯定，就應親身向專業人士尋求意見。」





目前當局仍在調查有關騙局的規模，以及騙徒是如何騙取本地投資者的金錢。





四名被告均被拒保釋，並將於下月出庭應訊。



澳洲聯邦警方持搜查令到雪梨 Pyrmont 一個單位搜查並拘捕兩名 19 歲中國籍男子。 Source: Supplied / Australian Federal Police

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