【招聘廣告詐騙】騙徒扮兩大企業招工 騙取求職者資料

其中一份在Facebook發佈的印有Kmart標誌的「招聘廣告」海報聲稱「需要大量全職或兼職的網上助理」，時薪高達52至65元。「廣告」強調工資日結、沒有工作地點和經驗要求、工作內容完全是用手機在網上完成。
另一個帶有Bunnings標誌的海報則聲稱提供48至75元時薪，同樣只要求網上工作。
Bunnings發表聲明證實已發現類似騙案：「最新的騙局是在WhasApp問你拿個人資訊來申請我們的工作......我們花很多事件和經歷來招聘團隊，我們不會以這樣的方式進行。我們不會主動索取個人資訊或銀行戶口詳情。」
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Kmart亦回應，已發現並舉報相關的虛假廣告。
競爭及消費者公署（ACCC）的Scamwatch發言人介紹，騙徒往往以「保證」可以賺快錢的機會作為誘餌，透過WhatsApp與受害人取得聯絡，然後套取個人敏感資訊。
印有Kmart標誌的詐騙招聘廣告。 Credit: Facebook
「如果你提供了銀行戶口詳情，騙徒會盜取你的金錢並進行其他詐騙活動。提防這些毫無根據的在家工作機會或者工作要約，特別是提供『保證收入』或者要你先交費用的情況。」
數據顯示，澳洲人今年已遭受這類招聘騙案騙取390萬元。
公眾如果遇到疑似詐騙，可以向舉報。
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