涉用「Hi Mum」詐騙短訊呃錢 墨市男子被控

墨爾本一名男子涉嫌利用「Hi Mum」詐騙短訊，騙取大量金錢被控。

Hi Mum Scam

Credit: Australian Competition & Consumer Commission

維州警方表示，對案件調查6個月，男被告21歲，住墨爾本東北區Templestowe，被控過欺騙手段獲取財物共5項罪名。

警方表示，被告男子涉嫌利用「Hi Mum」短訊騙局，使用虛假文件，獲得電子產品，以及「大量金錢」。

案發在上個月12月3日至7日網上市場，涉及地區包括Ringwood、Narre Warren、Mill Park、Mitcham 和 Doncaster East。

「Hi Mum」騙局通常是在Whatsapp社交平台，騙徒散播以「Hi Mum」「Hi Dad」或「Hi Mum and Dad」開頭的詐騙短訊，網絡釣魚，
有雪梨香港移民向SBS中文表示，墮入騙局損失近一萬元


騙徒通常會聲稱他們的手機遺失或損壞，要通過新號碼或朋友的手機進行聯繫，之後通常會要求錢來幫助他們緊急繳付費用、賬單或更換電話。

有部份詐騙者似乎掌握了詳細信息，並使用所冒充人士的姓名。
更多內容

網上詐騙投資 受訪雪梨香港移民損失高達12萬

案件在Ringwood裁判法庭提堂，被告獲准保釋候審，排期7月18日再出庭應訊。

澳洲競爭及消費者公署公布，去年頭7個月，全澳超過1,150人墮入
「Hi Mum」詐騙
，損失達到260萬元，大部份騙案在2022年6月及7月發生。

更多內容

柯民思承諾一旦勝出新州選舉 即和原住民磋商條約

以色列特拉維夫過萬人上街 抗議新政府提出的司法改革計劃

大批善信到香港嗇色園黃大仙祠排隊上「頭炷香」

西澳超市華人老闆阻高買 遭胡椒噴霧種族謾罵

瀏覽更多最新時事資訊，請登上
廣東話節目 Facebook 專頁
MeWe 專頁
Twitter 專頁
，或訂閱
廣東話節目 Telegram 頻道


SBS 中文堅守《SBS 行為守則》及《SBS 編採指引》，以繁體中文及簡體中文提供公平、公正、準確的新聞報道及時事資訊。作為一個公共服務廣播機構，SBS 的主要作用是提供多語種媒體服務，為全體澳洲人提供資訊、教育及娛樂內容，並與此同時反映澳洲多元文化社會的特色。SBS 廣東話及 SBS 普通話電台節目均已為大眾服務超過 40 年。
按此進一步了解 SBS 中文。
分享
Published 22 January 2023 at 3:10pm
By Wyee Yeung
Source: SBS