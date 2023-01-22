涉用「Hi Mum」詐騙短訊呃錢 墨市男子被控

維州警方表示，對案件調查6個月，男被告21歲，住墨爾本東北區Templestowe，被控過欺騙手段獲取財物共5項罪名。
警方表示，被告男子涉嫌利用「Hi Mum」短訊騙局，使用虛假文件，獲得電子產品，以及「大量金錢」。
案發在上個月12月3日至7日網上市場，涉及地區包括Ringwood、Narre Warren、Mill Park、Mitcham 和 Doncaster East。
「Hi Mum」騙局通常是在Whatsapp社交平台，騙徒散播以「Hi Mum」「Hi Dad」或「Hi Mum and Dad」開頭的詐騙短訊，網絡釣魚，。
騙徒通常會聲稱他們的手機遺失或損壞，要通過新號碼或朋友的手機進行聯繫，之後通常會要求錢來幫助他們緊急繳付費用、賬單或更換電話。
有部份詐騙者似乎掌握了詳細信息，並使用所冒充人士的姓名。
案件在Ringwood裁判法庭提堂，被告獲准保釋候審，排期7月18日再出庭應訊。
澳洲競爭及消費者公署公布，去年頭7個月，全澳超過1,150人墮入，損失達到260萬元，大部份騙案在2022年6月及7月發生。
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