西澳超市華人老闆阻高買 遭胡椒噴霧種族謾罵

在柏斯東區Ashfield IGA超市老闆Sarah Wang表示，當時看到兩名少女在超市內，將食品藏在衣服內，試圖離開，她於是攔截。





其中一名少女涉嫌使用胡椒噴霧。





Sarah Wang說，當時看到對方拿出噴霧，於是退後，並且屏住呼吸，但仍然受影響。





她說：「當時感到很乾、喉嚨刺痛、嘴唇灼熱，想咳嗽…幸好我是戴眼鏡。」





肇事少女被指再使用噴霧後，與同伴離開超市，並將噴霧樽投擲如店內，其中一少女涉嫌大罵：亞洲雜種狗。





Sarah Wang 指出高買是其超市內，常見問題，但從未出現這樣的衝突。她說這樣的暴力，只是為17元，不值得。





警方表示，今個星期二（1月17日）拘捕兩名分別13歲及14歲少女，兩人涉嫌今個星期一大約4點45分，在Ashfield 的IGA超市，將貨架上物品藏在衣服內。





警方指超市其中一名員工要求兩名少女將衣服內物品放回貨架上時，其中一名少女威嚇要打超市員工，另一少女就對超市員工使用胡椒噴霧。





警方拒絕兩名少女保釋，控告兩人嚴重持械搶劫。





案件在昨日星期三在兒童法庭提堂，兩被告少女獲准保釋，裁判官嚴厲批評警方前一晚拘留兩名被控少女，指案件應該在兩人被捕當日提堂，又批評警方沒有盡力聯絡兩被告少女的監護人。





遇事超市老闆Sarah Wang就表示擔心自己的安全。她指出，其中一名少女離開時，威脅會砸爛她的店鋪。





西澳警方發言人表示，店鋪老闆及職員，遇到發生肢體碰撞事件，應該立即報警，同時一般情況，店鋪人員包括護衛員，沒有額外權力拘捕其他人。





Sarah Wang就指出，她的超級市場每日都發生高買事件，而警方就提醒店鋪人員不應該令自己有危險。





她就表示，小數怕長計，希望有關當局可以遏制高買案件，保障店鋪人員安全。



