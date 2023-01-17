【真唔真】澳洲人平均財富冠全球？

報告又指，截至2021 年為止， 全球總財富增長達百分之9.8，而人均財富則達致$ 87,489美元。撇開匯率變動，全球財富總額增長了 12.7%，這是有史以來最快的年增長率。





與此同時，該報告亦估計， 在2021年，實際財富增長了百分之8.2。 而以個別國家而言，美國是在2021年家庭財富增加最多的國家，其次是中國、加拿大、印度和澳洲。





瑞士在以成年人計算中的人均財富仍然排名最高，每名成年人的人均財富達$696,600美元，其次是美國、香港特別行政區和澳洲，但若以每名成年人的標準人均相關財富中位數計算，澳洲、比利時和新西蘭卻是名列前茅。





澳洲每名成年人的標準人均相關財富中位數為$ 273,900 美元，比利時則為$267,890 美元；而新西蘭則是$231,260 美元。至於美國只是排在第18為，該國的標準人均相關財富中位數只有$93,270 美元，比澳洲的數字足足低了接近三倍。





而該報告對財富的定義是一個家庭的金融和實際資產（包括房地產和退休金）減去任何債務的價值。





有專家認為，這與澳洲人有龐大的退休公積金存款有關。因為美國有近4成人並沒有像澳洲一樣的私人退休公積金存款，而他們在退休後，一般是依賴政府的社會保障福利維生， 而報告主要包括計算退休公積金的款項，但卻並不計算政府的養老金款項。





另外，澳洲高昂的房地產價格亦令人均財富增加。而值得關注的一點是，該報告顯示，美國擁有最多「超高淨財富」的人士，並且是依靠該國超過 14萬名超級富豪將該國的平均財富數據得以提升。



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