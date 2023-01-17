【Hi Dad網絡釣魚詐騙】雪梨港人中招 損失近萬元

80年代從香港移民澳洲的Jim向SBS中文展示在社交平台收到的詐騙訊息時表示：「當時看到Hi Dad , 與兒子在社交平台通訊時的稱呼一樣，覺得親切。」



詐騙訊息親切

訊息說，因為電話跌壞，現在用新電話號碼，可以存檔，最後並問：「are you at home（你在家嗎）?」



Hi Dad 詐騙信息，對方用語親切。 Credit: supplied/Jim Jim表示，他兒子也通常會這樣問，加上新電話號碼最後兩個數字，與兒子原來電話號碼最後兩個數字相同，所以當時完全沒有懷疑。





有網上華人社群有不少帖文指，都收過陌生電話發出的英文訊息，開頭以「 Dad and Mum」稱呼。



李小蘭：應對陌生電話具戒心

新州警方多元文化社區聯絡主任李小蘭就指出，這個詐騙訊息，漁翁撒網在社交平台撒播，很多人都收過。





她說：「尤其是不認識的電話，一定要有戒心，如果僅僅是訊息，連聲音也聽不到，即使對方說是至親例如妻子丈夫，也要自己再打電話去澄清確認。」



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「太攰」防範降低

Jim去年6月收到以為是兒子，在社交平台傳來的訊息。





他說：「平時好小心」，當日因為「太攰」所以防範降低。





Jim表示，當日太太晚上坐飛機到香港，他忙於幫太太上網，根據香港的防疫規定，提供資料及下載所需程式。





「該（詐騙）訊息在下午收到，當時太忙回應兩句，而對方顯得完全不急。」





Jim說，因為家中的寵物狗對電話鈴聲非常敏感，會狂吠，所以兒子結婚後搬走後，多數在社交平台發訊息聯絡，很少用電話溝通。





當日Jim送太太到機場回家後，再收到訊息，對方指正將舊電話資料轉到新電話，並且問，「你忙嗎？」「可以幫我做些事情嗎？」





Jim 說，兒子在訊息也會這樣講，所以完全沒有懷疑。



一小時內轉賬近萬元

跟住對方就傳來訊息，指有兩筆錢要過數，但因為新電話，沒有原有銀行程式，在電話與電腦都做不到，問可否幫忙轉賬，又說翌日一定還錢。





由於以前兒子也曾經要求幫忙付款轉賬，Jim說，毫不猶豫就按訊息指示，將4,454元轉到指定銀行戶口，之後並按以前幫兒子轉賬慣例，將轉賬記錄發給對方。





大約半小時後，對方又傳訊息，指剛剛看到電郵要支付多一筆錢。Jim也再按訊息指示，試圖將7,621元，轉到指定銀行戶口。





「當時發覺未能轉賬，原來已經超過自己定下每天最多過數1萬元的上限。」





Jim當時就回覆，因為超過轉賬每日上限，建議轉5,521元，對方也答應。





到翌日早上，Jim與同住的女兒提及前一晚轉賬來龍去脈。





「女兒聽後，不動聲色返入房，原來打電話查核。」



女兒澄清才知受騙

Jim說，女兒後來告訴他，哥哥並沒有換新電話後，就知道自己受騙。





Jim的兒子當時已經上班，立即請假，與Jim一起到銀行，銀行方面就表示已經轉賬，對方並即時將錢調走，戶口名字相信可能是虛假，無法幫忙。





「我們當日也到區內警署報案，但警察說這類詐騙在澳洲非常普遍，每日有3,000 至4,000宗。」





Jim說，當值警員表示此類網上訊息詐騙，很難查案，建議到聯邦網上安全中心（Australian Cyber Security Centre）網上罪案舉報網頁ReportCyber報案，提供資料。



網上罪案舉報網頁ReportCyber。 Credit: internet

警方難追查騙徒

新州警方多元文化社區聯絡主任李小蘭解釋，網上詐騙是很難追查，尤其是社交平台訊息，電話可以隨時改，甚至可以透過漫遊在海外操作。





她並建議，也可以在澳洲及競爭消費者公署（Australian Competition and Consumer Commission）的詐騙監測網頁Scamwatch舉報詐騙，以及是否蒙受損失。





李小蘭又指出，警方也會較注重宣傳，要大家注意避免成為詐騙受害人。



最重要是（對陌生）訊息、電話等，懷疑…稍微不正常，要澄清…不需要急，要等（確認事實）。 新州警方多元文化社區聯絡主任李小蘭

她提醒說，很多時詐騙電話或訊息，都顯得很急，如果未想清楚就過數轉錢，知道時都是太遲，無法追回被騙的金錢。





李小蘭又重申尤其涉及金錢，最好自己打電話核實，自己是否認識對方。





Hi Mum 詐騙全澳逾千人中招

公署指出，被稱為「Hi Mum」或者「冒充家人」的詐騙，詐騙者通常在社交網站 WhatsApp 與受害者聯繫，冒充是家人或朋友。





詐騙者會聲稱手機遺失或損壞，正在使用新號碼作為聯絡，一旦與目標建立融洽關係取得信任，詐騙者就會要求提供個人資料，例如用於他們社交媒體資料的照片或金錢，要求幫助緊急支付賬單、承包商或更換手機的費用。



李小蘭就指出，詐騙的手法，層出不窮，有時甚至回應「是」，也可能會導致財務損失，所以不認識的來電，或社交平台的訊息，最安全是不理會。





她並提醒，有不少詐騙，例如訛稱是稅務局等的政府機構，要click入鏈接，所以要非常小心謹慎。





Jim回憶表示，之後對方繼續傳來訊息，話要幫手過數8,348元，「當然沒有理會」。





當時過了大約一星期，Jim接到網上罪案舉報網頁ReportCyber電郵，指舉報電話似乎曾經在布里斯本活動。





Jim指出，從第一次接到對方發訊息，之後10多日看到帳戶，查看時間有更新，但之後就停頓，應該沒再用有關電話號碼。





「（電話號碼）是犯罪工具，用完即棄…錢是追查不到。」





經過被騙，Jim及家人在溝通上都非常謹慎。



任何重要事，會見面講，或者打電話確認。 被騙雪梨香港移民 Jim