以色列特拉維夫過萬人上街 抗議新政府提出的司法改革計劃

以色列特拉維夫過萬人上街，抗議新組成的右翼政府提出的司法改革計劃。





根據新政府的司法改革計劃，國會獲賦權並可更容易推翻最高法院的裁決。當地反對的人民認為，改革將削弱司法獨立、助長貪污、損害少數派人士權益及法院的公信力。





法新社報導，當地民眾冒雨參加示威，揮舞著寫著「不要臉政府」的標語，高呼口號：「打倒獨裁者。」



以色列特拉維夫過萬人上街抗議。 Source: AP / Oded Balilty/AP 據當地媒體報導，以色列前總理亞爾拉皮德（Yair Lapid）亦有加入了抗議。耶路撒冷（Jerusalem）、北部城市海法（Haifa）也有反對司法改革的集會示威活動。





一名在特拉維夫的示威者表示，國家民主正受到威脅。示威者表示他理解不同的政治觀點，但新政府無權改變以色列是一個猶太民主國家這個基本事實，國家允許每個人，無論性別或宗教，都可以在以色列通過民主制度來表達自己和生活。

