不滿政府推動改變司法制度 以色列爆大規模抗議

納坦雅胡政府提出司法系統改革計畫，計劃被指賦予國會及多數黨政府對司法系統更大的控制權，引起民眾不滿，引發大規模示威。





有約8萬人在特拉維夫 ( Tel Aviv)哈比馬廣場（Habima Square）抗議政府提出的司法改革計畫，其中一名示威者斯坦伯格(Asaf Steinberg )表示，擔心擬議的立法將容許政府通過違反國家憲法原則的法律，即所謂的基本法，以及以色列獨立宣言。





斯坦伯格表示，認為以色列政府應該明白，他們沒有權力去破壞以色列的民主。他指政府試圖破壞以色列民主，是行不通的。民眾將戰鬥到最後一刻以拯救以色列的民主。





改革計畫目的賦予以色列國會及多數黨政府對司法系統更大的控制權，包括讓以色列國會以61席位的多數票推翻高等法院裁決的權力、給予聯盟政府任命高等法院法官的完全權力、取消目前高等法院有權制衡並阻止政府作出「法律上不合理」決定的規定；並讓政府部長親自任命他們的法律顧問，並有權阻止法律顧問發表具約束力的法律意見。



納坦雅胡正處於第6任期，本次組成的聯合政府包含極右派聯盟「宗教錫安主義者黨」（Religious Zionism），主張永遠占領約旦河西岸。





以色列自1967年開始就占領屬於巴基斯坦的約旦河西岸，並在約旦河西岸建立「屯墾區」，目前已有超過60萬名以色列人居住於此。





通過擬議的改革計畫，可令國會透過相對多數就能夠廢止最高法院的裁決，這將使政府通過的任何法案都不必擔心被阻擋，可以更輕易立法增強對約旦河西岸猶太屯墾區的支援。





抗議發起人布雷斯勒( Shikma Bressler )表示，政府的制衡機制以及國家的民主正在受到侵蝕。





布雷斯勒表示，在政府中佔多數是一回事，她會接受，但她指，正在提議的變革將成為這個國家管理和組織方法的核心。這是大家不能允許的。”





多年來，納坦雅胡一直因賄賂、欺詐和背信的罪名而受到審判，法律的改革可能會結束他正在進行的審判。





以色列首席大法官、總檢察長也都反對這項改革，首席大法官哈尤特（Esther Hayut） 表示，改革是對國家民主的「致命傷」。





但已經73歲的納坦雅胡否認有做錯任何事，並表示，關於民主終結的言論有些言過其實，並表示變革是必要的。





納坦雅胡表示，右翼和左翼政府也說過類似的話；但沒有人考慮談論民主的終結。納坦雅胡指自己的目標是改革政府之間的平衡。





以色列總統赫爾佐格（Isaac Herzog）表示，他對改革計劃中出現的分歧感到擔憂。他以短片發聲明指，正在夜以繼日工作，利用他可用的每一個渠道，以阻止裂痕擴大。





赫爾佐格指，國家現正處於一場正在撕裂國家的分歧中。衝突讓他深感擔憂，亦令以色列和猶太社區的許多人擔憂……他現在專注於兩個關鍵角色：以避免歷史性的憲法危機並停止國家持續分裂。





也有數千人聚集在海法( Haifa.)市區和耶路撒冷(Jerusalem)的總統官邸外抗議，抗議者舉著標語，上面寫著批評西岸巴基斯坦人所受待遇，並敦促保護多元性別族群 (LGBTIQ+ )的權利。





以色列先前已在2年內多次舉行大選，過去的內閣歷經左派、右派與大聯合政府，但都無法長久維持人數優勢，容易因少數人或黨團退出而必須重新選舉。



