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聯邦工黨政府逆轉中東政策 以色列抗議巴勒斯坦歡迎

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工黨政府不在承認西耶路撒冷是以色列首都，外長黃英賢表示，耶路撒冷的最終地位，應由以色列與巴勒斯坦人民，通過和平談判共同決定。

工黨政府不在承認西耶路撒冷是以色列首都，外長黃英賢表示，耶路撒冷的最終地位，應由以色列與巴勒斯坦人民，通過和平談判共同決定。 Source: AAP / MICK TSIKAS/AAP IMAGE

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Published 19 October 2022 at 12:46pm, updated an hour ago at 12:52pm
By Yeung Wai Yee
Presented by Ivan Leung, Yeung Wai Yee
Source: SBS

聯邦政府推翻前任莫理遜政府承認西耶路撒冷為以色列首都的立場後，以色列召見澳洲大使表達抗議，巴勒斯坦就表示歡迎。

Published 19 October 2022 at 12:46pm, updated an hour ago at 12:52pm
By Yeung Wai Yee
Presented by Ivan Leung, Yeung Wai Yee
Source: SBS
聯邦政府改變上屆莫理遜 (Scott Morrison) 政府的決定，宣布不再承認西耶路撒冷是以色列首都後，以色列外交部傳召澳洲大使抗議，指這是
差劣」的舉動。以色列傳媒並引述以色列高層官員說，以色列政府擔心坎培拉下一步會承認巴基斯坦為國家。

以色列人與巴基斯坦人都宣稱耶路撒冷是首都。莫理遜政府2018年，跟隨美國時任總統特朗普（Donald Trump）的決定，承認西耶路撒冷是以色列首都。對於今次聯邦工黨政府的決定，外長黃英賢表示，耶路撒冷的定位，不應該是單方面的決定。

黃英賢說，政府重申了澳洲先前的立場，即耶路撒冷的最終地位，應由以色列與巴勒斯坦人民，通過和平談判共同決定。這個是推翻莫理遜政府承認西耶路撒冷是以色列首都的決定。而澳洲大使館仍然在特拉維夫，澳洲政府仍然致力於兩國解決方案，在這種解決方案中，以色列和未來的巴勒斯坦國可以在國際公認的邊界內，和平與安全地共存。

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在野兩黨聯盟領袖達頓（Peter Dutton）就批評工黨政府推翻前任兩黨聯盟的決定，會破壞澳洲與以色列的關係。達頓說與以色列的關係是重要，因為以色列有很多關係密切的盟國，可以對抗全球各地的敵人。以色列總理拉皮德（Yair Lapid）辦公室發表聲明，指澳洲政府要用更嚴肅和專業的方式去處理事務，並表示「耶路撒冷是以色列恆久共同的首都」，將不會受任何事情改變。

黃英賢重申，對於以色列人及巴勒斯坦人的衝突，澳洲政府繼續致力兩國方案，又向澳洲本地猶太人和巴勒斯坦人社區保證，工黨政府堅定地支持他們。

黃英賢說，對於澳洲猶太社區的成員來說，澳洲將永遠是以色列堅定的朋友。澳洲是在工黨總理Ben Chifley領導下，正式承認以色列的首批國家之一。澳洲不會動搖對以色列和澳洲猶太社區的支持，同樣會堅定支持巴勒斯坦人民，包括提供人道主義支援。

黃英賢又指，莫理遜政府的決定，未有配合國際社會大多數國家的步伐，當時是為贏取Wentworth區補選，這個選區有大量猶太人口，而當時的決定，引起其他社區的不滿，工黨政府現在著手解決。而巴勒斯坦方面，就透過推特，對澳洲關於耶路撒冷的決定，表示歡迎。

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