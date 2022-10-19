聯邦工黨政府逆轉中東政策 以色列抗議巴勒斯坦歡迎

聯邦政府改變上屆莫理遜 (Scott Morrison) 政府的決定，宣布不再承認西耶路撒冷是以色列首都後，以色列外交部傳召澳洲大使抗議，指這是 差劣」的舉動。以色列傳媒並引述以色列高層官員說，以色列政府擔心坎培拉下一步會承認巴基斯坦為國家。





以色列人與巴基斯坦人都宣稱耶路撒冷是首都。莫理遜政府2018年，跟隨美國時任總統特朗普（Donald Trump）的決定，承認西耶路撒冷是以色列首都。對於今次聯邦工黨政府的決定，外長黃英賢表示，耶路撒冷的定位，不應該是單方面的決定。





黃英賢說，政府重申了澳洲先前的立場，即耶路撒冷的最終地位，應由以色列與巴勒斯坦人民，通過和平談判共同決定。這個是推翻莫理遜政府承認西耶路撒冷是以色列首都的決定。而澳洲大使館仍然在特拉維夫，澳洲政府仍然致力於兩國解決方案，在這種解決方案中，以色列和未來的巴勒斯坦國可以在國際公認的邊界內，和平與安全地共存。





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在野兩黨聯盟領袖達頓（Peter Dutton）就批評工黨政府推翻前任兩黨聯盟的決定，會破壞澳洲與以色列的關係。達頓說與以色列的關係是重要，因為以色列有很多關係密切的盟國，可以對抗全球各地的敵人。以色列總理拉皮德（Yair Lapid）辦公室發表聲明，指澳洲政府要用更嚴肅和專業的方式去處理事務，並表示「耶路撒冷是以色列恆久共同的首都」，將不會受任何事情改變。





黃英賢重申，對於以色列人及巴勒斯坦人的衝突，澳洲政府繼續致力兩國方案，又向澳洲本地猶太人和巴勒斯坦人社區保證，工黨政府堅定地支持他們。





黃英賢說，對於澳洲猶太社區的成員來說，澳洲將永遠是以色列堅定的朋友。澳洲是在工黨總理Ben Chifley領導下，正式承認以色列的首批國家之一。澳洲不會動搖對以色列和澳洲猶太社區的支持，同樣會堅定支持巴勒斯坦人民，包括提供人道主義支援。





黃英賢又指，莫理遜政府的決定，未有配合國際社會大多數國家的步伐，當時是為贏取Wentworth區補選，這個選區有大量猶太人口，而當時的決定，引起其他社區的不滿，工黨政府現在著手解決。而巴勒斯坦方面，就透過推特，對澳洲關於耶路撒冷的決定，表示歡迎。





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