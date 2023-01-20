法國計劃將退休年齡提高兩年 為何有數千人上街？

日前大約一百萬人參加了法國各地的集會，反對政府計劃將退休年齡提高兩年至 64 歲。

France strike

A firework explodes on French Riot Police as they detain a protestor as demonstrations turn violent. More than 400,000 people took to the streets of Paris to demonstrate as part of a nationwide strike against President Emmanuel Macron's Pension reform plans. Source: Getty / Kiran Ridley

本文重點
  • 法國警方在巴黎抗議活動的外圍施放催淚彈。
  • 法國政府計劃將退休年齡提高兩年至 64 歲。
  • 當地鐵路、學校和煉油廠均相繼有罷工行動。
本周四（1月19日），法國工人舉行罷工並參加全國各地的示威，鐵路被停駛，電力亦被中斷，以抗議政府計劃將退休年齡提高兩年至 64 歲。

此次罷工是對總統馬克龍（Emmanuel Macron）的重大考驗。馬克龍周四表示他的養老金改革計劃是「公平和負責任的」，必須執行，但民意調查卻顯示這計劃非常不受歡迎。

抗議者亦亳不同意。

在法國西部圖爾（Tours）的抗議遊行開始時，示威工人舉著一面大橫幅，寫道「必須增加的是薪金和養老金，而不是退休年齡。」

53 歲的社工者伊莎貝爾（Isabelle）說說她的工作太辛苦，難以再多做兩年，「如果計劃獲得通過，我將不得不準備拐杖上班。」

據《世界報》綜合警方估計，全國有數十萬人參加了集會。

在法國南部的尼斯（Nice），示威者舉起橫額，寫上「拒絕改革。」

在巴黎抗議活動的外圍，有穿著連帽衫的黑衣蒙面示威者向警方防線擲物，警方施放催淚彈制止。

BFM 電視台引述警方稱，大約有20人被捕。
France Pension Protests
在巴黎抗議活動的外圍，有穿著連帽衫的黑衣蒙面示威者向警方防線擲物，警方施放催淚彈制止。 Source: AAP / Lewis Joly
法國當局政府表示，養老金改革對於確保社會保障系統不破產，至關重要。

據勞工部估計，將退休年齡推遲兩年並延後發放養老金，將帶來額外的 278 億元的年度養老金供款，令養老金系統能夠在 2027 年之前實現收支平衡。

工會則認為，政府有其他方法確保養老金體系持續可行，例如對超級富豪徵稅，或增加僱主或富裕人士的養老金供款。

法國最大的工會 CFDT 的領袖伯格 （Laurent Berger）指：「養老金問題可通過稅收以不同的方式解決。工人階層不應該為公共部門的赤字而買單。」

工會目前的目標，是將對改革的反對 — 以及對通脹的憤怒 — 轉化為大規模的社會抗議運動，最終希望迫使政府改變計劃。

預計工會領導人將在當晚稍後宣布更多的罷工和抗議，他們表示周四的示威只是一個開始。
養老金改革需要獲國會通過，馬克龍在議會中失去了絕對多數席位，但他期望法案能獲保守派支持得以通過。

公用事業巨頭 EDF 表示，旗下近 45%的員工都在罷工之列，包括鐵路司機、教師和煉油廠工人 。
France Pension Protests
Demonstrators protect themselves as they pass riot police officers during a demonstration against pension changes, on Thursday, 19 January 2023, in Paris. Source: AAP / Lewis Joly
法國國際廣播電台當日也改為播放音樂，取消了常設的節目；巴士司機和公務員也同樣罷工。

鐵路運營商SNCF表示，只有三到五分之一的TGV高鐵班次提供服務，同時幾乎所有本地的班次都被停駛。

罷工亦使來往多佛（Dover）和加來（Calais）之間的渡輪停航，中斷了這條英國與歐陸的主要海上貿易航線。

工會宣稱，當日每 10 名小學教師中就有 7 名參與了罷工，中學教師的罷工率也相若。不過，法國教育部公布的的數字卻少得多。

在巴黎，有學生們佔用了至少一所高中，以支持罷工行動。

EDF 和電網運營商 RTE 的數據顯示，當天全法電力生產量下降了約一成，他們促請當局增加電力進口，以保障總電力供應穩定。
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Published 20 January 2023 at 4:03pm
By SBS News
Source: SBS, AAP
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