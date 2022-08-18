澳洲勞動力不足 退休人士成「搶手貨」

聯邦就業部長博克表示，他對於昨天（18／8）公布的就業數據感到高興，因為不單止失業率下降， 其他像就業不足率及青年失業率亦有下降， 其中， 青年失業率更加下降至創紀錄的百分之 7的水平。而現時的失業率為百分之 3. 4，比對上一次錄得百分之 3.5是有些微下降， 同時，這亦是自1974年8月以來錄得的最低失業率。





統計局又表示，7月份的失業人數比職位空缺數字為低，但不尋常的是在同一個月，本地的就業人數是下降了四萬一千人，遠低於預期會增加 二萬五千人次個數字，同時，亦是自去年10月以來就業人數首次下降。





與此同時，勞動力參與率，亦即勞動力人數佔勞動年齡人口的百分比也有所下降。但澳洲統計局表示，部分原因可能是由於新冠肺炎及其他疾病導致工人不能上班的比率增加，以及今次進行調查時正值學校假期有關。





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AMP 的高級經濟學家穆西納（Diana Mousina） 表示，這些因素可能會影響7月份的就業數據表現，同時，亦並非顯示本地的就業有任何新趨勢。她亦預計到今年年底，失業率可能會繼續下降至百分之 3.2。





穆西納說：『有關數據是誇大了勞動力轉弱的狀況。就業增長的總體領先指標是要看看勞動力的實際情況，像職位空缺、在商業調查中公司的招聘意向等等，而這些數字現時都保持在相當高的水平。雖然目前我們已經見到這些領先指標開始見頂或出現停滯，但數字卻沒有急劇下降。所以，以就業增長而言，是會有進一步空間有穩健的增長。而這個情況亦應會令失業率再繼續下降。』





許多經濟學家都認為數據亦顯示本地的勞動力市場是非常緊張。穆西納又認為，有關數據亦可能會對下個月舉行的全國就業及技能峰帶來更多壓力要解決勞動力短缺的問題。她認為有必要增加移民名額，以幫助解決其中一些技能及勞工短缺問題。





聯邦反對黨就業事務發言人卡殊（Michaelia Cash） 表示，雖然總體失業率的數據看起來相當不俗，但其實背後的問題卻要留意。





她表示：『我剛到塔州訪問，而在拜訪的多個小企業之中，不少僱主都表示，雖然在失業率方面澳洲是做得很好，但在7月份澳洲卻失去了約 80,000 個全職工作，原因是因為這些小企業找不到足夠工人輪班工作，以致他們實際上不得不放棄輪班制，而在某些情況下甚至要因此而關門。』





她亦提及兩黨聯盟提出的政策，就是允許一些退伍軍人和領取養老金的人士在不影響他們養老金的情況下多工作一天以彌補勞動力不足的問題。





另外，統計局的數據亦顯示，澳洲的實際工資增長仍然追不上通貨膨脹。就業部長博克表示，政府會將檢討企業談判協議的制度，列入就業及技能峰會的議程，進行討論。詳情請收聽鄺美玲和梁焱剛的報道。



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