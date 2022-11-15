【退休移民】泰國及印尼為澳洲人推出第二家園簽證計劃

泰國和印尼為了重振經濟，分別宣佈將向澳洲的退休人士發放長達10年簽證。





對於一些喜歡陽光與海灘，又厭倦了在澳洲面對生活開支不斷上升的澳洲人來說，實在是一個難得的機會。





根據印尼的第二家園簽證計劃，澳洲人只需要證明到有至少20億印尼盾（相當於約200,000美元）的存款，便有就有資格取得居留峇里島5年和10年的「第二家園新簽證」。





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該政策於聖誕節正式生效。





印尼移民局署理局長Widodo Ekatjahjana表示，某類外國人為印尼經濟作出積極貢獻，可以得到這些非財政的獎勵措施。





新簽證可以澳洲公民更容易往返澳洲，而無需每年續簽。





至於泰國政府推出的新長期居留簽證計劃，可讓簽證持有人居住泰國10年。





泰國政府希望新簽證可以吸引海外的專業人士、投資者或財政充裕的外國退休人士移居到泰國。





簽證持有者可讓外國人在泰國工作及居住，簽證到期後可申請續期。





每名簽證主申請人最多可申請4名直系親屬簽證，包括配偶和子女。





而持有此類簽證的高技術專業人士，他們可享有17%的稅率上限，亦可享有海外收入免稅的優惠措施。

