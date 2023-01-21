希健斯是唯一候選人 將篤定接任新西蘭總理

新西蘭執政工黨的國會議員將於明日周日投票，選出接替總理阿德恩的黨魁人選，目前教育兼警察部長希健斯（Chris Hipkins）暫時是唯一候選人，預計他將篤定成為新西蘭新任總理 。





早前阿德恩以欠缺精力為理由辭任新西蘭總理。由於目前希健斯是唯一黨魁候選人，預計他將順利當選領導工黨，並同時出任總理。





現年44歲的希健斯，於2008年透過選舉首次晉身國會議員並連任至今。他被視為阿德恩的左右手，在2020年11月新冠疫情嚴峻期間，他先後出任衞生部長及疫情應對部長。在去年6月獲委任為主管警察、教育及公共服務事務部長。





希健斯在他獲得提名後首次亮相向記者表示，擔任總理一職是「我一生中最大的責任和榮譽」，「我仍在感受著這個責任的重量」。





希健斯說他感到「謙卑和榮幸」，感謝黨內同事對他的支持。





「我對新西蘭的未來非常樂觀。」他說。





澳洲總理艾巴尼斯在推特上表示：「今早與即將上任的新西蘭工黨領袖希健斯通話。我祝賀他當選，並期待與他擔任總理後一同合作。」



他同時讚揚阿德恩是一位優秀的總理，「她的領導使人冷靜、穩定、令人放心，我希望繼續這樣做。」





根據新西蘭政治制度，在國會有多數議席的政黨成為執政黨，如果候選者獲得超過三分之二投票人支持，就會當選黨魁自動成為總理。據新西蘭一些傳媒報道顯示，希健斯是繼阿德恩之後民望最高的工黨議員。





假如希健斯順利當選黨魁，他將接任不會尋求連任並於2月7日前卸任總理的阿德恩，成為新西蘭新任總理。





新西蘭將於10月14日舉行大選。



