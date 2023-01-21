阿德恩盟友兼好友希健斯有望繼任新西蘭總理

新西蘭的現任總理阿德恩 (Jacinda Ardern) 日前在小鎮Napier召開黨內高層會議期間，突然透露辭職意象，並。
執政工黨將於明日（1月22日）下午舉行黨團會議，選出新一任的黨魁。黨魁將自動成為總理。而當日參加會議的黨內高級成員都對阿德恩辭職及繼任人選三緘其口。
截至發稿止，44的警察部長兼教育部長希健斯（Chris Hipkins）是唯一的黨魁候選人。如果之後無其他人競逐，工黨將會確認他接任黨魁，並在之後宣誓就任總理。
希健斯是誰？
希健斯他畢業於Victoria University of Wellington，曾擔任學生會主席。他年輕時已擔任工黨義工，畢業後為一些協會和議員擔任顧問。
他在2008年步入政壇，當選Remutaka選區國會議員並連任至今。他在疫情期間曾出任專門設立的新冠疫情應對部長一職。
他在政壇是阿德恩信任的盟友，兩人也是好友，兩家人曾帶小孩一同在國會外的同樂日玩耍。
雖然普通黨員和普羅大眾無權選擇領袖，但希健斯似乎是受歡迎的人選。新西蘭一些傳媒報道和民調顯示，他是繼阿德恩之後民望最高的工黨議員。
阿德恩預計會在2月7日離任總理，並在4月辭任國會議員，以免在10月大選前觸發補選。
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