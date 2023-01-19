新西蘭總理阿德恩突請辭 世界各國及國內領袖感愕然

其實，在她執政期間，新西蘭是面對著許好不同的事件。例如於2019 年 3 月在基督城兩間清真寺發生針對穆斯林的恐怖襲擊，造成 51 名信眾死亡同數十人受傷的事件，而阿德恩在襲擊發生後強調，新西蘭是一個多元文化社會的言行和對穆斯林所表達的同情，可以說是鞏固了她在世界舞台上的位置。





阿德恩在她宣布會請辭的講話中亦承認，她在任期間亦遇到許多難題，除了是在基督城發生的恐怖襲擊事件之外，還有新冠疫情和在懷特島發生的火山爆發，造成多名旅客傷亡的事件以及金融危機，不過， 她表示，這些事件並非是令她決定請辭的原因，她亦為擔任總理期間所取得的成就感到自豪。





阿德恩表示：『雖然我在這份工作上是很開心，但如果我繼續（擔任總理的話），我覺得自己會對工黨及這份工作帶來傷害，我知道自己經已無力再繼續做多四年。』





雖然在新冠疫情期間，阿德恩受歡迎的程度是迅速上升，但由於生活開支不斷上升，再加上當地通貨膨脹加劇和罪案增加，令到她的支持率直線下降。





當被問到她希望大家應如何記起她的時候，阿德恩說，她希望大家記得她是一位經常希望表現出友善的人。





阿德恩又表示，她將會繼續擔任奧克蘭中部阿爾伯特山（Mount Albert ）選區的議員直到大選，以免在10月大選前要對她的選區進行補選。





阿德恩是於1980年出生於新西蘭北島中部城市漢密爾頓，亦是一名警員的女兒，她在 2005年放棄了摩門教信仰。





她亦是工黨的長期黨員，而在她早期的職業生涯，則包括曾經在新西蘭首位民選女總理克拉克的辦公室工作。後來她就移居到倫敦，並在當時的英國首相貝里雅的辦公室擔任政策顧問。





她是於2008年進入新西蘭國會，阿德恩在反對黨近十年後，她在距離當年大選只有兩個月之前，從時任的工黨黨魁利特爾 (Andrew Little) 手中接過黨魁的職務，並且在獲得一個細黨派、新西蘭優先黨 （New Zealand First）的支持下組成了政府。





之後，她亦成為了世界政壇的新星，尤其當她在2018年成為了30年來首位懷孕和生小孩的在任領袖。





總理艾巴尼斯 (Anthony Albanese) 在社交媒體上稱讚阿德恩是一位展示同理心和洞察力強大領導品質的總理。新西蘭反對黨領袖盧克森 (Christopher Luxon) 亦感謝阿德恩的服務，並祝願她未來一切順利。





美國副總統賀錦麗（Kamala Harris）就指，阿德恩是一位具有前瞻性的全球領導人，並且啟示了世界上數以百萬計的人。而加拿大總理杜魯多則感謝阿德恩和他的伙伴關係和友誼，又指對方在過去幾年中展示了同理心、同情心、堅強而穩定的領導力。又說對方所做出的改變是無法估計的。





雖然阿德恩最近的受歡迎程度有所下降，但最新的民意調查顯示，她仍然是總理的理想人選。新西蘭工黨將會於星期日選出新的領導人。詳情請收聽鄺美玲和程達昆的報道。



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