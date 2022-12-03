【人棄我取】雪梨一間屋價錢可以買下整條村!

在西班牙一些地區，整個村莊的售價比澳洲一間房屋的價值還要低。
位於西班牙西北部的卡斯特羅約（Salto de Castro）村落，以標價 260,000 歐元出售，亦即約為 400,000 澳元。
該村莊位於西班牙薩莫拉 (Zamora) 豐弗里亞 (Fonfría) 市，靠近葡萄牙邊境，村落內擁有 44 棟住宅、一間酒吧、一座教堂、一間旅館和一間有數間教室的學校， 當地還有一個公共游泳池。
羅德里格斯 (Ronnie Rodríguez) 是代表業主的皇家投資公司 (Royal Invest) 的房地產代理商。 他說，該鎮最初是為了在 1950 至60 年代參與建造附近水壩的家庭而建立的。但當水壩建成後，該條村莊就被遺棄了。
位於西班牙西北部的卡斯特羅約（Salto de Castro）村落，以標價 260,000 歐元出售，亦即約為 400,000 澳元。 Credit: Wikimedia Commons.
他對 SBS Dateline 節目表示：『一些年輕人以往經常到那裡去喝酒和進行破壞。』
他又表示：『在新冠疫情前，該村的價值在 500至600 萬歐元之間，但由於擁有該村莊的業處已經 85 歲了，所以他不想再維修該村落。』
『他想把村莊賣給一個可以繼續並完成他在那裡無法完成的事情的人。』
當出售的廣告在網上發布後，羅德里格斯說，他每五分鐘就會收到感興趣的買家打來的電話。
而有興趣的買家來自世界各地，包括俄羅斯、新西蘭、美國、土耳其和印度。
他說：『有些人將之作為人生計劃的一部分，當中既有商界和個人感到有興趣的買家。』
而他在廣告推出後四天內，並將卡斯特羅約村落賣給了一位西班牙買家。該位買家是獲得智利一間公司的財務支持。
他表示：『他們將投資約 300 萬歐元重建一切，並創造 20 至 60 個工作職位。』
像出售卡斯特羅約等的村莊現時是當地一種新趨勢，業主們均希望為這些遭廢棄的城鎮「注入新活力」。 羅德里格斯表示，該公司現正與幾個準備好進入市場的類似城鎮的業主洽談。
他說：『在西班牙、意大利和法國有很多不錯的城鎮，一些希望過更平靜的方式生活，同時也會努力工作的人士，可以考慮在那裡開始新的生活。』
『這對這些人士有好處，也對這些城鎮有好處。』
他將這些情況與意大利的一歐元住房計劃進行比較，就是在這些計劃中，大家可以用一歐元購買一個城鎮，在意大利過著他們夢想中的生活，但這些外國買家卻需要用自己的金錢來修繕這些舊房子作為交換。而反過來，這些城鎮亦能夠獲得新面貌。
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