【人棄我取】雪梨一間屋價錢可以買下整條村!

在西班牙一些地區，整個村莊的售價比澳洲一間房屋的價值還要低。





位於西班牙西北部的卡斯特羅約（Salto de Castro）村落，以標價 260,000 歐元出售，亦即約為 400,000 澳元。





該村莊位於西班牙薩莫拉 (Zamora) 豐弗里亞 (Fonfría) 市，靠近葡萄牙邊境，村落內擁有 44 棟住宅、一間酒吧、一座教堂、一間旅館和一間有數間教室的學校， 當地還有一個公共游泳池。



位於西班牙西北部的卡斯特羅約（Salto de Castro）村落，以標價 260,000 歐元出售，亦即約為 400,000 澳元。 Credit: Wikimedia Commons. 羅德里格斯 (Ronnie Rodríguez) 是代表業主的皇家投資公司 (Royal Invest) 的房地產代理商。 他說，該鎮最初是為了在 1950 至60 年代參與建造附近水壩的家庭而建立的。但當水壩建成後，該條村莊就被遺棄了。





他對 SBS Dateline 節目表示：『一些年輕人以往經常到那裡去喝酒和進行破壞。』





他又表示：『在新冠疫情前，該村的價值在 500至600 萬歐元之間，但由於擁有該村莊的業處已經 85 歲了，所以他不想再維修該村落。』





『他想把村莊賣給一個可以繼續並完成他在那裡無法完成的事情的人。』





當出售的廣告在網上發布後，羅德里格斯說，他每五分鐘就會收到感興趣的買家打來的電話。





而有興趣的買家來自世界各地，包括俄羅斯、新西蘭、美國、土耳其和印度。





他說：『有些人將之作為人生計劃的一部分，當中既有商界和個人感到有興趣的買家。』





而他在廣告推出後四天內，並將卡斯特羅約村落賣給了一位西班牙買家。該位買家是獲得智利一間公司的財務支持。





他表示：『他們將投資約 300 萬歐元重建一切，並創造 20 至 60 個工作職位。』





像出售卡斯特羅約等的村莊現時是當地一種新趨勢，業主們均希望為這些遭廢棄的城鎮「注入新活力」。 羅德里格斯表示，該公司現正與幾個準備好進入市場的類似城鎮的業主洽談。





他說：『在西班牙、意大利和法國有很多不錯的城鎮，一些希望過更平靜的方式生活，同時也會努力工作的人士，可以考慮在那裡開始新的生活。』





『這對這些人士有好處，也對這些城鎮有好處。』





他將這些情況與意大利的一歐元住房計劃進行比較，就是在這些計劃中，大家可以用一歐元購買一個城鎮，在意大利過著他們夢想中的生活，但這些外國買家卻需要用自己的金錢來修繕這些舊房子作為交換。而反過來，這些城鎮亦能夠獲得新面貌。



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