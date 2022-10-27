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Medibank 敏感數據被盜 股值一天蒸發 18 億

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Medibank admits hackers have accessed details of all its customers

黑客接觸過 Medicare 所有客戶的資料。 Credit: Getty

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Published 27 October 2022 at 12:34pm, updated 4 hours ago at 12:52pm
By Hannah Kwon, Kath Landers, Aaron Wan
Presented by Aaron Wan
Source: SBS

Medibank 是全澳洲最大規模的醫療保險公司，他們接受市民在醫療方面投保，自己卻沒有為黑客入侵的危險而投保，致令這次黑客入侵一事，勢必令其損失慘重。

Published 27 October 2022 at 12:34pm, updated 4 hours ago at 12:52pm
By Hannah Kwon, Kath Landers, Aaron Wan
Presented by Aaron Wan
Source: SBS
該公司較早時宣佈，他們的客戶的數據，曾遭黑客盜取，但當日並沒有說明有多少人的數據受影響。

但是該項宣佈已令人震驚，因為該公司現有和過去的客戶數目，超過 400 萬，便是只有少數人的資料被盜，後果也非常嚴重。

可是，該公司目前證實，黑客接觸過所有客戶的資料，而除了客戶的個人資料外，他們的醫療記錄，也遭盜取。

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這包括客戶做手術的項目代碼，和他們的診症結果代碼，由於這是些資料極為敏感和是每個人的私隱，所以這消息一出，嚇怕了用戶，甚至市民大眾都為之震驚，投資者更不在話下。

股民和投資者昨日 (10 月 26 日) 大舉拋售 Medibank Private 的股票，收市跌至 2.87 元，跌幅逾 18%，換句話說，它的股值一天便蒸發了 18 億元。

今天開市時，股價更曾插水至 2.76 元，到中午才回升至 2.89 元。

詳情請收聽溫楚良這節報道。
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