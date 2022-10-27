Medibank 敏感數據被盜 股值一天蒸發 18 億

該公司較早時宣佈，他們的客戶的數據，曾遭黑客盜取，但當日並沒有說明有多少人的數據受影響。





但是該項宣佈已令人震驚，因為該公司現有和過去的客戶數目，超過 400 萬，便是只有少數人的資料被盜，後果也非常嚴重。





可是，該公司目前證實，黑客接觸過所有客戶的資料，而除了客戶的個人資料外，他們的醫療記錄，也遭盜取。





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這包括客戶做手術的項目代碼，和他們的診症結果代碼，由於這是些資料極為敏感和是每個人的私隱，所以這消息一出，嚇怕了用戶，甚至市民大眾都為之震驚，投資者更不在話下。





股民和投資者昨日 (10 月 26 日) 大舉拋售 Medibank Private 的股票，收市跌至 2.87 元，跌幅逾 18%，換句話說，它的股值一天便蒸發了 18 億元。





今天開市時，股價更曾插水至 2.76 元，到中午才回升至 2.89 元。





詳情請收聽溫楚良這節報道。

