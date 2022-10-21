大公司私隱外洩案一周兩單 政府「加辣」罰款增廿倍

澳洲取大電力供應商之一已成為客戶資料外洩問題的最新受害者，工黨政府亦經已承諾將引入新修定，令到未能保護敏感數據的公司面臨巨額罰款。

medibank
EnergyAustralia 公司昨日（周五）傍晚實證，網絡攻擊涉及有人在未經授權下，進入公司儲存客戶資料的平台，令他們成為繼Medibank之後，今個星期第二間本地大型公司公布有資料遭外洩。

EnergyAustralia證實，至少有323 個住宅及小企業客戶數據遭外洩，洩露資料包括，姓名、地址、電子郵件地址、電費和煤氣費、電話號碼以及信用卡號碼。

雖然今次外洩問題並未算嚴重，但繼Optus 數據遭大規模的黑客攻擊後，今個星期亦有私人醫療保險商 Medibank 遭受網絡攻擊、大規模個人的私隱資料被盜竊，當中亦包括敏感的個人醫療數據。

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工黨政府已透露，會加強對涉及數據外洩問題的公司加強罰則。

新提案下，嚴重或出現多次數據外洩問題的涉事公司，罰則將由現行的222 萬元增加至 5000 萬元或公司出現問題期間的30％營業額—以較高者為準。

該法案將於下周提交國會，司法部長載夫斯表示，政府正致力於加強私隱法。

「我亦期待整個國會會支持這項新法案，以確保護澳洲人私隱的法規，能夠應對數碼時代的新挑戰。」
載夫斯

建議中的法案，亦將向澳洲信息專員機構授與更大權力、以處理隱私洩露問題、及加強澳洲通信及媒體管理局的權力，讓他們可以共享更多信息。

草案亦將建議，應加強應通報機制，以確保專員全面了解被洩露的信息，以便能對問題為受害人帶來的傷害進行風險評估。

同時，針對現行隱私法的審查、將於今年年底完成，預計屆時委員會亦會提出進一步改革的建議。

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與此同時，澳洲最大的私人健康保險公司之一Medibank 的數據洩露事件持續發酵，因為再有消息稱，犯罪分子竊取的客戶信息、亦超出 Medibank公司最初意識到的範圍。

除了客戶姓名、地址、電話號碼等資訊之外，黑客可能亦已偷客戶的索償記錄—包括他們接受醫療服務的位置，病歷記錄、以及涉及客人病歷及手術程序的相關代碼。

外洩嘅資料相信甚至已包括客戶的個人和醫療信息。聯邦網絡安全部長奧尼爾表示，她而家「非常擔心」針對Medibank 網絡攻擊，因為未知對其數百萬客戶會有何影響。

Medibank 行政總監科茨卡爾昨日已在一份聲明中，交待事件的更多詳情。

「一個犯罪集團已向他們聲稱，已有 200 GB 有關客戶私隱的數據被盜取。」

「公司將與受影響的客戶聯繫，讓他們了解下一步應該做甚麼。」

Medibank 表示今個星期較早前，他們亦經已與一個組織聯繫，對方亦聲稱已刪除客戶數據、並希望與Medibank 進行談判，但Medibank 未能證實有關說法是否屬實。

「犯罪團伙已提供了 100 項索償記錄樣本，而公司亦認為這些記錄來自佢地下嘅 ahm保險公司、以及涉及國際學生保險的系統。」
Medibank的聲明

「雖然犯罪分子聲稱已竊取了其他信息，包括涉及信用卡安全相關的數據，但公司的調查尚未能證實這一點。」

奧尼爾昨日亦表示，目前政府亦未還有明確的信息，以確認黑客已偷取了哪些資訊。

有專家分析指，Medibank 資料外洩案尤其令人擔憂，因為犯罪分子可能已經掌握不少個人醫療數據。

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Published 22 October 2022 at 10:55am
Source: SBS