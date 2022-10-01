【深表歉意】Optus 登全版廣告向受影響客戶致歉

電訊及互聯網供應商Optus受到重大網絡攻擊，令數百萬現時及以往客戶的私人資料外洩，事件仍未解決，Optus 在報紙登全版廣告向客戶道歉。





目前尚不清楚受黑客攻擊影響的近1000萬名Optus 客戶中，有多少人的身份資料被盜，但已確認至少有1萬份個人資料數據被放在暗網。



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在周六一份主流報紙上出現一則廣告，電信公司 Optus在廣告表示，對在其監視範圍內，發生的網絡攻擊「深表歉意」。





廣告中寫道「網絡攻擊很快就被阻截，我們正在與當局密切合作，以了解你的隱私被攻擊是如何發生。」





聯邦警察網絡部門助理處長高芙（Justine Gough）周五指，調查人員正試圖統計受影響的 Optus 客戶數量。





已經確認數據被曝光的10,000人，由澳洲聯邦警察與州和領地警方合作發起新的工作組——「守護者行動」優先處理，工作組將幫助受影響的客戶並保護澳洲人免受網絡犯罪的侵害。



Optus has taken out full-page ads in Australian newspapers to apologise for the massive data breach. Source: Supplied Optus 本周亦透露，被外洩的 980 萬條客戶記錄中，有14,900個有效的國民保健（Medicare）號碼，還有 22,0000 個過期號碼。





Optus表示，已經聯繫受事件影響的客戶。





Optus 在其廣告中表示，公司首要任務是防止客戶受到傷害，並幫助那些受網絡攻擊影響的人。





總理艾巴尼斯（ Anthony Albanese）在周五宣布， Optus 已同意在大規模數據洩露後支付更換護照的費用。





他指Optus將承擔更換受影響客戶護照的費用。這完全合適，指納稅人不應該支付193元來更換受影響文件。



Optus 已承諾承擔更換駕駛執照號碼的費用，並為符合條件的人提供為期一年的免費訂閱信用服務機構Equifax。





反對黨網絡安全發言人帕特森（James Paterson）表示，對於那些面臨身份盜用和欺詐風險的人來說，會對更換護照表示歡迎。





「現在政府有責任立即採取行動，確保最高危的 Optus 受害者能夠立即獲得新護照。」





艾巴尼斯亦證實，政府正在審查《私隱法》，期望在年底前可對法律作出更新。



