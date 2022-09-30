【一力承擔】總理官宣 Optus 將承擔受影響客戶護照更換費用

總理艾巴尼斯（ Anthony Albanese）宣布 Optus 已同意在大規模數據洩露後支付更換護照的費用。





艾巴尼斯周五（9月30日)證實，電信公司將在全國內閣會議後的新聞發布會上付款。





他表示：Optus 已經回應了他在議會提出的要求，以及外長黃英賢向 Optus 提出的書面要求，他們將承擔更換受影響客戶護照的費用。這完全合適。





Advertisement

艾巴尼斯表示，他認為聯邦反對黨呼籲應由納稅人支付有關費用的說法並不「正常」。





外長黃英賢本周較早時曾去信Optus 行政總裁（Kelly Bayer Rosmarin），要求電信公司承擔更換敏感文件的費用。



網絡犯罪已進入 21 世紀的日常，我們鼓勵所有澳洲人對網絡安全加緊警惕。 聯邦警察司令部助理專員高夫

由澳洲聯邦警察與州和領地部隊合作發起新的警察工作組——「守護者行動」將幫助受影響的客戶並保護澳洲人免受網絡犯罪的侵害。





工作組正在優先處理已知在違規期間已釋放身份證件的 10,000 多人，以確保他們不會成為金融欺詐的受害者。





聯邦警察網絡司令部助理專員高夫（Justine Gough）表示，調查人員將為個人信息遭到洩露的人伸張正義。





但她承認，調查人員仍未確定目前到底有多少人受到影響。





她在周五（9月30日）在坎培拉對記者表示：「受違規影響的客戶將獲得多司法管轄區和多層次的保護，免受身份犯罪和金融欺詐的侵害。」





「守護者行動」 將專注於監控線上論壇以及其他互聯網和黑暗網站，以發現試圖利用身份信息的犯罪分子。





她指澳洲聯邦警察和執法部門正非常嚴肅地對待這一罪行。



Cyber crime is an evolving threat for individuals and businesses in Australia. Source: AAP 她敦促澳洲人報告任何與銀行賬戶有關的可疑活動，不要點擊短信中的連結，並對自稱是 Optus 員工的來電加以警惕。





與此同時，反對黨領袖達頓批評政府在 Optus 黑客攻擊後沒有向議會引入新的隱私立法。





達頓表示：當敏感信息被盜後，澳洲人應該「怒不可遏」。





聯邦律政部長載夫斯（Mark Dreyfus）經已表示，政府正尋求在年底前將立法提交眾議院。



聯邦律政部長載夫斯（Mark Dreyfus） Source: AAP / Mick Tsikas 但聯邦政府作出的回應則被批評為太慢。





另外，除了更換護照的費用外，電信公司還需支付其他私人資料外洩所引致的費用。包括：駕照。





請前往 SBS News 閱讀 英文原文 。

