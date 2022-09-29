Optus數據泄露牽連甚廣 當局或禁企業保存客戶私隱

律政部長載夫斯（Mark Dreyfus）表示，服務供應商在驗證客戶身份後，不應該將身份資訊進行儲存。





他今日（9月29日）上午向傳媒表示，當局將研究是否繼續允許企業保存數據，因為收集數據的目的可能不過是為了確定客戶身份。





「我們都熟悉這種100分的身份驗證：如果一間公司說『我們需要看你的駕駛執照』或『我們需要你提供護照號碼』，這是為了確定你是你所說的那個人，但人們可能認為，這就是這些公司保留所有這些數據的終點。」





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「100分驗證」是澳洲政府為打擊詐騙而引入的身份驗證方式，於1988年生效。任何開設銀行賬戶的人士都必須提供證明其身份的文件，並根據文件類型來獲得分數。





護照、出生證明和公民身份證明價值70分，駕駛執照是價值40分的身份證件之一，其它形式的證件價值35分或25分。



律政部長載夫斯。 Source: AAP / Mick Tsikas 載夫斯表示，他不認為公司有必要在初步驗證後保存這些信息。「他們似乎沒有正當理由說『我們需要在未來十年內保留這些信息』。顯然，保存的數據越多，保證數據安全的問題就越大，發生大規模黑客攻擊可能造成的潛在損害就越大。」





他說，澳洲人需要得到保證，當私營企業或政府向他們索取資訊時，這些資訊只用於收集數據的目的。「我們需要制定一些措施，（鼓勵）公司安全地處理數據，當他們不再有目的時，不要保留這些數據。」





「長期以來，我們的只企業將數據視為可以用於商業用途的資產……我們需要讓他們非常堅定地認識到，澳洲人的個人資訊屬於澳洲人，不能被濫用，必須得到保護。如果《私隱法》沒有帶來這些結果，那麼我們需要考慮對《私隱法》進行改革。」





他透露正在研究是否可以在今年剩餘的國會會期內修訂《私隱法》。



不少受Optus數據洩露事件影響的客戶，正在尋求修改其駕照號碼，不少州份都提供免費更改服務。但當局和Optus都未確認是否會報銷更換護照的費用。





澳洲選舉委員會（AEC）表示，即使人們更換了他們的駕照或護照，也毋須更新他們的選舉登記資訊。





選委會指，這些選民仍將被登記參加州、領地和市議會選舉的投票。

