醫療保險公司Medibank遭網絡攻擊 正調查數據有否外洩

在收到據稱來自黑客的訊息聲稱移除了客戶資訊後，Medibank暫停了股票交易，並在昨日（10月19日）致函澳洲證券交易所（ASX）表示已啟動調查。





聯邦政府證實Medibank發生了「重大網絡安全事件」。網絡安全部長歐妮爾（Clare O'Neil）表示，本地企業必須採取更多措施保護客戶數據。她昨晚發聲明指：「事件再次提醒澳洲政府、企業和公民需重視網絡安全。」





她表示，訊號局、網絡安全中心和內政部正為Medibank提供支持，該公司的行政總裁David Koczkar亦已聯絡聯邦警察。她指情況令人擔憂，但相關機構正努力阻止數據被公佈到網絡上。



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內政部長兼網絡安全部長歐妮爾。 Source: AAP / MICK TSIKAS 繼電訊公司Optus的大規模數據洩露事件之後，Medibank遭黑客攻擊的事件再次為商界敲響警鐘。





歐妮爾今日向澳洲廣播公司（ABC）表示：「這就是我們所面對的新世界，從現在開始，基本上我們將會遭受無情的網絡攻擊。」





她說目前未知有多少Medibank的客戶受到影響。「這家機構所持有的資訊是醫療保健數據，這些資訊一旦被公開，會對澳洲人造成巨大的傷害。」



Medibank已去信所有客戶告知事件。其發表聲明向客戶道歉，並指保護客戶數據是首要任務。





「Medibank的系統還沒有被勒索軟件加密，這意味著為客戶提供的日常服務仍在繼續。我們將繼續與專業網絡安全公司合作，並已經向澳洲網絡安全中心提出建議。」





六天前，Medibank報告稱其系統遭到勒索軟件攻擊，但表示沒有證據顯示客戶數據遭到移除。該公司對這一消息引起客戶擔憂表示歉意。「自從我們第一次發現系統上的異常活動以來，我們的團隊就一直夜以繼日工作，我們會繼續如此。」





據報另一間電訊公司Telstra、超市Woolworths旗下的一個網上購物網站、Optus母公司的另一個澳洲企業，近日也遭到網絡入侵。

