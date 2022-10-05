數據再洩？ Telstra 稱：風險很小

早前，電訊公司Optus因洩露客戶個人信息在全國引起軒然大波，駕駛執照、國民保健卡（medicare），甚或護照亦需要更換。
一波未平一波又起，近日另一電訊公司巨頭Telstra 被曝光出現個人數據洩露事件。
Telstra 表示是次的事故未有任何客戶的數據外洩。
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是次外洩是在2017年在發生，為員工提供獎勵計劃的第三方平台出現外洩，多達三萬名前員工和現任員工的員工姓名與電郵地址被上載到暗網，其中12,800 員工仍受僱於 Telstra。。
Telstra 表示相信事件現在被提出是有人為了從Optus 違規事件中獲利。
Telstra 指自2017年以來再沒有使用該項獎勵計劃，並已通知相關部門及現職員工。該公司亦指儘管風險很小，但亦會嘗試通知舊員工有關問題。
雖然Optus 周二（10月4日）終於將有關數據外洩的更多資料提交給澳洲服務部，但其處理仍遭到工黨前排議員索頓（Bill Shorten）猛批。
索頓在坎培拉向記者表示，不應該玩捉迷藏，等到第 13 天才能拿到材料，應該要儘快獲取信息，以阻止黑客侵入政府數據並進一步損害民眾的隱私。
另外，房地產行業大量保存民眾的個人信息，其安全性亦受到關注。
在澳洲，大多數地產代理將潛在租戶引導到線上應用程式以提交個人信息，但這會增加發生數據洩露的風險。
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