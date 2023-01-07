放某款「受歡迎電子產品」入托運行李隨時「渣都無」？

最近一名旅客乘搭新西蘭航空公司的班機後，發現行李包內藏了一張由航空安全局 (AvSec) 發出通知，寫著：





「閣下的 Apple Airpods 耳機已在惠靈頓機場被丟進垃圾筒」。





據新西蘭機場的規定，Apple Airpods、以及所有無線耳塞及其充電盒本質上是移動電源，由於當中含有鋰電池，客人不可將之放在托運行李中。





涉事匿名旅客事後於 Reddit 上發布上述有關圖片，並表示「已吸取了寶貴的教訓」。



Credit: Reddit/ UnderTheOcean1 「今天從惠靈頓飛到陶朗加，我的 AirPod 盒被歸類為「不適合空運」物品。我經常坐新西蘭內陸機，但以前從未發生過這種情況？」





「在我的行李中收到通知後，就給他們發了電子郵件。 希望能讓我取回該耳機，但結果都是不能...那是我自己的錯。」





有部份網友亦回覆指，他們很清楚有關規定，機場亦有在告示牌上列出及警告所有「違禁物品」。





但其他人則認為，他們對於什麼東西可以托運什麼東西不能，一直存在混淆，亦對 Airpod 耳機被禁止放入托運行李一事感到驚訝。









撰文旅客承認，他並沒有留意在整個機場張貼的電池警告告示，更承認他根本就沒有看告示。





據 Apple 網站顯示，Apple Airpods（第二代）的價格從 219 美元到 399 美元不等。





新西蘭民航局在其網站上表示：「無線耳塞/AirPods 充電器是一種移動電源...您可以在隨身行李中攜帶無線耳機及 AirPods、但在任何情況下都不得放入托運行李。」





澳洲民航安全局（CASA）的發言人向７號台指，只要無線耳機的設備可以開關，並處關閉的狀態，相同的規則則不適用於澳洲國內的航空公司。





「根據民航局 『Can I pack that Dangerous Goods？』（我是否可以將危險物品放入行李？）的應用程式，只要在電子設備（例如 Airpods）中的鋰電池，能牢固地安裝在相關設備中，並且既可以放入手提或托運行李中。」





「如果是放在托運行李，乘客就必須確保有關設備處於關閉狀態，並且不會無意中被激活或開著。」





但問題在於無線耳機盒是否真的可以「關閉」，有本地的技術專家指：



