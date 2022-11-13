【曾居巴黎機場18年】電影《機場客運站》原型人物逝世

重點 伊朗男子納賽里（Mehran Karimi Nasseri）在戴高樂機場心臟病發去世。

他在機場住了 18 年，起初是因為沒有身分證明文件，到後來卻是他的個人選擇。

他的經歷成為荷里活大導演史堤芬史匹堡（Steven Spielberg）的靈感，拍攝了電影《機場客運站》（The Terminal）。

由真人真事改編，奧斯卡影帝湯漢斯（Tom Hanks）主演的著名電影《機場客運站》（The Terminal），故事主角原型人物，伊朗男子納賽里（Mehran Karimi Nasseri），在星期六（10月12日)中午在巴黎戴高樂機場二號客運大樓心臟病發，搶救無效死亡。





巴黎機場管理局的一名官員指，警方和醫療隊伍曾接到納賽里的電話，但最終救不到他。





據法國當地媒體報導，納賽里相信出生在1945年，他從1988年到 2006年，一直住在機場的第一航廈，起初是因為沒有身分證明文件，到後來卻是他的個人選擇。





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機場的職員表示，納賽里數周前再次回到機場。



他的經歷引起荷里活大導演史堤芬史匹堡的關注，成為拍攝《機場客運站》的靈感來源。 Source: Getty / Christophe Calais/Corbis via Getty Images 他一直以機場角落的一排紅色座椅為家，他每天的生活就是推著裝滿家當的手推車坐在長凳上，在筆記本上寫下日記、閱讀書籍和報紙。他與機場工作人員交朋友，在員工設施裡洗澡，寫日記，觀察路過的旅客。





工作人員給他起了個綽號「Lord Alfred」，他成了乘客中的小有名氣的人。





他在1999年曾接受傳媒訪問時表示「最終，我會離開機場」，「但我仍在等待護照或過境簽證」。





當時他坐在長椅上抽著煙斗，留著長但稀疏的頭髮、眼睛深陷、臉頰下陷，看上去很虛弱。





納賽里1945年在伊朗城市蘇萊曼（Soleiman）出生，父親是伊朗人，母親是英國人。他1974年前往英國讀書，返國後1977年因抗議伊朗國王Shah而入獄，並在沒護照的情況下被驅逐出境。





他向歐洲數個國家申請政治庇護，亦取得聯合國難民署的難民證。但他稱，裝有難民證的公文包在巴黎火車站被盜。





法國警方後來拘捕了他，但由於他沒有官方文件，無法將他驅逐到任何地方。最終他在1988年8月，來到戴高樂機場並留了下來。





1992年，法國法院裁定他不能被驅逐出機場，但沒有理由入境。進一步的官僚主義拙劣和日益嚴格的歐洲移民法，使他多年來一直處於合法的無人區。



納賽里1945年在伊朗城市蘇萊曼（Soleiman）出生，父親是伊朗人，母親是英國人。 Source: Getty / Eric Fougere/Corbis via Getty Images 他其後獲得法國難民資格，他收到消息後感震驚，亦對要離開機場覺得無安全感，最終繼續留在機場多年，直至2006年因病入院，之後才轉到巴黎的庇護所生活。





那些在機場認識他的人指，在沒有窗戶的空間裡生活了多年，對他的精神狀態造成了影響。





90年代的機場醫生擔心他的身心健康，形容他「在這裡已經石化了」。一位票務仲介將他比喻為無法「在外面生活」的囚犯。





納賽里的經歷引起荷里活大導演史堤芬史匹堡的關注，成為拍攝《機場客運站》的靈感來源。





史提芬史匹堡利用納賽里的真人真事創作，2004年推出《機場客運站》。電影中，湯漢斯飾演的主角因所屬國家發生政變，導致旅遊證件無效，無法入境美國，並滯留機場。

