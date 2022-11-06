《緣路山旮旯》愛情小品票房逾千萬 黃浩然解迷津

但這卻無礙一些有心人繼續搞這方面的創作，不過，很多時出來的影片均是叫好不叫座。
不過最近有一齣口碑不錯的港產片，票房在今年 9 月底已衝破 1,000 萬港元大關。
這齣戲便是《緣路山旮旯》（旮旯: 音 - 卡啦）。
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《緣路山旯旮》導演黃浩然 (Amos Why) Source: SBS / Aaron Wan
在今天的【社區專訪】裡，溫楚良邀請了這齣電影的導演黃浩然 (Amos Why) 和大家談談他如何構思和籌備這齣戲，以扭轉他之前兩部電影蝕錢的頹勢。
這齣戲本來 10 天便拍畢，但最後多補拍了兩天的戲，黃浩然覺得這些錢用得其所。整齣戲 270 萬港元埋單。有人打趣說，目前電影過千萬，而成本只需 270 萬元，所以黃導演必定賺到盆滿缽滿。
黃浩然說這些人並不認識電影業的運作。
另外，他也解釋了如何挑選角色，特別是陳漢娜飾演 Lisa 的這個角色，便絕非一般公認的「靚女」就能駕馭。
詳情請聽溫楚良這節和黃浩然的訪問。
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