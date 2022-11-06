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《緣路山旮旯》愛情小品票房逾千萬 黃浩然解迷津

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Far Far Away is a Hong Kong romantic comedy film and the third full-length feature written and directed by Amos Why.

《緣路山旮旯》香港真係好靚 Credit: 高先電影提供

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Published 6 November 2022 at 7:16pm, updated 2 hours ago at 7:19pm
By Aaron Wan
Source: SBS

港產片在 80港產片在 80、90 年代曾經盛極一時，不過，好景不常，港產片近年平淡了許多。90 年代曾經盛極一時，不過，好景不常，港產片近年平淡了許多。

Published 6 November 2022 at 7:16pm, updated 2 hours ago at 7:19pm
By Aaron Wan
Source: SBS
但這卻無礙一些有心人繼續搞這方面的創作，不過，很多時出來的影片均是叫好不叫座。

不過最近有一齣口碑不錯的港產片，票房在今年 9 月底已衝破 1,000 萬港元大關。

這齣戲便是《緣路山旮旯》（旮旯: 音 - 卡啦）。
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Amos Why
《緣路山旯旮》導演黃浩然 (Amos Why) Source: SBS / Aaron Wan

在今天的【社區專訪】裡，溫楚良邀請了這齣電影的導演黃浩然 (Amos Why) 和大家談談他如何構思和籌備這齣戲，以扭轉他之前兩部電影蝕錢的頹勢。

這齣戲本來 10 天便拍畢，但最後多補拍了兩天的戲，黃浩然覺得這些錢用得其所。整齣戲 270 萬港元埋單。有人打趣說，目前電影過千萬，而成本只需 270 萬元，所以黃導演必定賺到盆滿缽滿。

黃浩然說這些人並不認識電影業的運作。

另外，他也解釋了如何挑選角色，特別是陳漢娜飾演 Lisa 的這個角色，便絕非一般公認的「靚女」就能駕馭。

詳情請聽溫楚良這節和黃浩然的訪問。
更多內容

【專訪】《緣路山旮旯》導演：審查「紅線」下要以技巧說故事

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