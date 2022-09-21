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未來兩周旅行高峰期 雪梨機場招聘大量人手

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SYDNEY AIRPORT DELAYS

2022 年 6 月 10 日雪梨機場發生混亂，很多航班出現延誤情況。 Source: AAP / FLAVIO BRANCALEONE/AAP

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Published 22 September 2022 at 1:23am, updated 4 hours ago at 1:57am
By Aaron Wan
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今天是澳洲全國公眾假期，方便大家參與悼念已故英女王的活動。到了星期六，則是在墨爾本板球場上演的總決賽，由雪梨天鵝與智朗野貓隊爭奪最高榮譽，相信會有不少雪梨足球迷前去墨爾本為天鵝隊打氣。

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再加上這跟著兩周是新州學校的假期，預料雪梨機場將會面臨另一次重大考驗。

三個月前，當學校放寒假時，雪梨機場出現大混亂，包括飛機延誤、班次取消和寄失行李等等。

寒假的 3 個星期期間，共有 210 萬個旅客使用過雪梨機場，而預計這 3 周將有接近 240 萬旅客。

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為了應付日漸復甦的旅遊業，澳洲各機場正努力招聘人手，據統計數字顯示，情況已逐步得到改善，但究竟是否可以應付這個旅遊高峰期，不需多久大家便會知道。

雪梨機場 CEO Geoff Culbert 表示，他們希望能多聘 4,000 名員工。在新冠大流行高峰、澳洲封關的時候，他們解僱了 1.5 萬人，過去 6 個月他們成功招募了 1 萬人。

Culbert 重申，如果乘坐國內航線的乘客能在起飛前 2 小時抵達機場、乘坐國際航線的旅客能於起飛前 3 小時抵達的話，他有信心乘客能順利過關。

詳情請收聽溫楚良這節報道。
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