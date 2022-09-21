未來兩周旅行高峰期 雪梨機場招聘大量人手

再加上這跟著兩周是新州學校的假期，預料雪梨機場將會面臨另一次重大考驗。





三個月前，當學校放寒假時，雪梨機場出現大混亂，包括飛機延誤、班次取消和寄失行李等等。





寒假的 3 個星期期間，共有 210 萬個旅客使用過雪梨機場，而預計這 3 周將有接近 240 萬旅客。





Advertisement

為了應付日漸復甦的旅遊業，澳洲各機場正努力招聘人手，據統計數字顯示，情況已逐步得到改善，但究竟是否可以應付這個旅遊高峰期，不需多久大家便會知道。





雪梨機場 CEO Geoff Culbert 表示，他們希望能多聘 4,000 名員工。在新冠大流行高峰、澳洲封關的時候，他們解僱了 1.5 萬人，過去 6 個月他們成功招募了 1 萬人。





Culbert 重申，如果乘坐國內航線的乘客能在起飛前 2 小時抵達機場、乘坐國際航線的旅客能於起飛前 3 小時抵達的話，他有信心乘客能順利過關。





詳情請收聽溫楚良這節報道。

