【香港提早全面通關？】李家超：盡快公布調整檢疫安排

香港傳媒近日接連引述消息報道，特區政府有意提早放寬入境政策，特首李家超並未具體說明有關安排，只表示會盡快公布調整檢疫安排。

Quarantine arrangement on arrivals to Hong Kong, China - 07 Sep 2022

香港自新冠疫情開始一直實施嚴格入境限制，機場亦採取嚴格的入境檢疫安排。 Credit: SOPA Images/Sipa USA

香港自新冠疫情爆發至今，與國際封鎖近兩年，一直採取嚴格的入境限制措施，香港國際機場每天的航班數量暴跌，全球最佳機場的地位，更由以往名列前茅跌至20位，外界不斷有意見認為，港府不再放寬入境限制，香港的國際金融以及航空樞紐地位將會不保。

而最新的影響是，每年在香港舉辦的國際體育盛事，包括香港馬拉松日前宣佈取消今年賽事，以及國際龍舟聯合會亦宣佈，礙於香港的嚴格旅客檢疫措施，決定將「2023年世界龍舟錦標賽」移師至泰國舉行，香港旅遊業界更指，這將重挫香港旅遊業。
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據香港傳媒《南華早報》及《東方日報》本月18日的報道，指港府「短期內會調整入境強制酒店檢疫措施」，由現時「3+4」入境隔離安排，即3天酒店隔離+4天家居監察，改為「0+7」，即無需酒店隔離，只需7天家居監察，報道又指「新措施或於本周內公佈」。

SBS中文就港府何時落實全面放寬入境限制等相關問題，上星期先後向香港特區政府，以及相關政府部門查詢，至今未獲回覆。
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香港特首李家超今早（9月20日）會見傳媒時，再度被記者問及會否提早實施「0+7」方案。

李家超並沒有具體回應是否提早落實，但就表示，政府各部門「正積極研究是否有空間調整經機場抵港人士的檢疫安排」，並會「會盡快作出決定和公佈」。

李家超又指，港府「會盡最大空間聯通世界及減少來港檢疫的不便」，確保措施有序及政策一致，避免混亂，強調「不走回頭路」。

被問到會否取消抵港人士登機前的檢測要求，李家超表示，他會積極考慮不同意見，重申港府正朝向減少抵港人士不便的方向進發。

SBS中文亦在網上搜尋香港指定檢疫酒店名單，根據目前的資料顯示，港府目前只開放第八輪指定檢疫酒店，日期至今年10月31日，供旅客預訂。

倘若港府提早解除酒店隔離政策，旅客如已訂了相關酒店隔離，可獲全數退款。
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Published 20 September 2022 at 3:16pm, updated 20 September 2022 at 3:40pm
By Timothy Wu
Source: SBS