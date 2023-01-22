【送虎迎兔】兩岸三地賀歲 澳洲華人區店鋪排長龍

今日係大年初二，澳洲農曆新年沒有法定假期，不過由於今年農曆新年在周末，很多人都可以放假慶祝。





當日住在雪梨西北區的香港移民歐小姐，專程到鄰近的華人聚居區Eastwood，準備買龍蝦團年。





她表示，早上8點幾去到，好多店鋪都排長龍，她也等左超過一個鐘才買到龍蝦。





歐小姐說：「大約8點15分泊好車，燒臘店排長龍，海鮮店的人龍U字形排，好誇張。」





她表示，由於太多人排隊，她要向其他排隊人士查問，排海鮮店是哪條人龍。





內政部長歐妮爾（Clare O'Neill）在社交網站推特，以中文及越南文，祝大家新年快樂，她在上載的短片說，在她所屬的墨爾本東南Hotham 選區，以至全澳洲，都有慶祝農曆新年的活動。





歐妮爾說：「祝在所代表的Hotham選區以至全澳慶祝農曆新年的人，農曆新年開心。無論是慶祝兔年或貓年的來臨，都祝賀大家新年健康富貴、萬事勝意。」



黃大仙祠過去兩年的年三十晚並沒有對外開放，「頭炷香」儀式改為網上直播。





在中國大陸，據報由1月7日至年三十晚的節前春運，累計旅客達到將近1.1億人次，較去年增長27.3%，平均每日發送730萬人次。





在台北，多個公共場所都以兔仔為主題的賀年裝飾，台北孔廟舉辦多項新春活動，並有義工介紹兔年的意義。





他說，今年生肖是兔，兔給人一種比較俏皮的形象，不像虎年，虎年賀年裝飾會較為嚴肅，他並祝願疫情過後，大家在兔年有歡樂的心情。





請聽楊蕙而今集「時事報道」。

