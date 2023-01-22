【送虎迎兔】兩岸三地賀歲 澳洲華人區店鋪排長龍

兩岸三地送虎迎兔，圖為香港中環的其中賀歲裝飾。攝於2023年1月21日。

兩岸三地送虎迎兔，圖為香港中環的其中賀歲裝飾。攝於2023年1月21日。 Source: AAP / AP/Bertha Wang

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兩岸三地都有送虎迎兔賀歲裝飾及活動，澳洲雖然沒有農曆新年假期，但今年農曆大年初一是星期日，而在星期六年三十，有華人聚居區店鋪排長龍，買餸菜準備團年。

今日係大年初二，澳洲農曆新年沒有法定假期，不過由於今年農曆新年在周末，很多人都可以放假慶祝。

前日年三十，不少華人都準備團年飯，
雪梨多個華人聚居區
，都有店鋪排長龍。

當日住在雪梨西北區的香港移民歐小姐，專程到鄰近的華人聚居區Eastwood，準備買龍蝦團年。

她表示，早上8點幾去到，好多店鋪都排長龍，她也等左超過一個鐘才買到龍蝦。

歐小姐說：「大約8點15分泊好車，燒臘店排長龍，海鮮店的人龍U字形排，好誇張。」

她表示，由於太多人排隊，她要向其他排隊人士查問，排海鮮店是哪條人龍。

內政部長歐妮爾（Clare O'Neill）在社交網站推特，以中文及越南文，祝大家新年快樂，她在上載的短片說，在她所屬的墨爾本東南Hotham 選區，以至全澳洲，都有慶祝農曆新年的活動。

歐妮爾說：「祝在所代表的Hotham選區以至全澳慶祝農曆新年的人，農曆新年開心。無論是慶祝兔年或貓年的來臨，都祝賀大家新年健康富貴、萬事勝意。」
在香港，
嗇色園黃大仙祠因為疫情關閉兩年後
，今年首次再恢復在年卅晚，開始通宵開放。在前晚星期六晚 9時讓善信入內等候，踏入子時，即晚上 11時，就正式開放，在前排等候的善信率先上「頭炷香」。

黃大仙祠過去兩年的年三十晚並沒有對外開放，「頭炷香」儀式改為網上直播。

在中國大陸，據報由1月7日至年三十晚的節前春運，累計旅客達到將近1.1億人次，較去年增長27.3%，平均每日發送730萬人次。

在台北，多個公共場所都以兔仔為主題的賀年裝飾，台北孔廟舉辦多項新春活動，並有義工介紹兔年的意義。

他說，今年生肖是兔，兔給人一種比較俏皮的形象，不像虎年，虎年賀年裝飾會較為嚴肅，他並祝願疫情過後，大家在兔年有歡樂的心情。

請聽楊蕙而今集「時事報道」。
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