【迎接癸卯兔年】雪梨華人聚居區店鋪排長龍

今日是兔年年初一，昨日年卅晚，雪梨多個華人聚居地區，部份店鋪大排長龍。





在雪梨西北Eastwood，昨日早上10點幾，多間店鋪已經大排長龍，一間燒臘店外面已經有幾十人排隊。



海鮮燒臘店排長龍

香港移民歐小姐向SBS中文表示，住在鄰近區域，專程到Eastwood買餸準備團年。





她表示，本以為早上人會較少，但到達時，海鮮及燒臘多間店鋪都大排長龍。





早上8點半左右開始排隊，可能排了約45分鐘，入了店鋪都有15至20分鐘才買完（龍蝦）出來。」





歐小姐後來到鄰近區域大商場Macquarie Centre買其他海鮮，就等了大約10分鐘。





也是住在鄰近區域的林小姐就向SBS中文表示，已經預計年卅晚Eastwood會多人，所以早一日在年廿九星期五傍晚，就到Eastwood買燒臘準備作為昨晚團年餸菜。





林小姐說，但也要排隊，價錢也比平日貴些。



今年農曆年比公曆多19日

今年農曆兔年癸卯年，從今日2023年1月22日開始，至2024年2月9日結束。





2023年公曆屬於平年，共365日，而兔年癸卯年，閏二月，共384日，比公曆多19日。





目前世界通用的公曆，也叫做陽曆，以地球繞太陽公轉的運動周期所制定，平年是365日，閏年366日。





而農曆，也稱為陰陽曆，是協調按照月球公轉的運動周期制定的陰曆，與陽曆之間日數的差別，用「19年7閏」，即在19個農曆年中加上7個閏年。





有閏月的農曆年叫閏年，一年有383至385日，而沒有閏月的農曆年稱為平年，一般是353至355日。





今年兔年閏二月，雙春兼閏月，被視為會旺婚嫁的好年，不過「雙春閏二月」，在古代注重農業耕作時，就有「春寒逢秋旱」的說法，認為兩個立春節氣，碰上兩個農曆二月， 春節會比較漫長寒冷，不利植物生長，而春寒後通常會有秋旱，收成會明顯受影響。

