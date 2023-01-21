【牠也來拜年？】超巨型海豹橫行馬路砸碎窗戶 大量人群圍觀

一隻超大型海豹戲劇性地衝入維州海邊小鎮Point Lonsdale，在馬路上橫行、阻塞交通、更砸碎油站窗戶，引來大量人群圍觀及警方到場。





這隻被當地人名為亨利（Henry）的巨型海豹周五忽然走入位於維州Geelong東南部的海邊小鎮Point Lonsdale，引起大量當地居民注意並圍觀。



這隻超大型海豹在繁忙的馬路翻滾橫行。 Credit: JACQUELINE FELGATE's instagram / 社交媒體流傳片段 牠的忽然到訪令這個平靜的沿海社區感到驚訝，在社交媒體上流傳的片段顯示，這隻超大型海豹在繁忙的馬路翻滾橫行。





牠『漫步』到一個停車場，再途經一個油站時，更激動砸碎油站窗戶，途人估計海豹在油站的玻璃上看到自己的倒影，因而激動上前並砸碎了窗。當地的BP 油站證實，油站的兩扇窗戶被一隻海豹砸破。



這隻『龐然大物』在街上橫行，吸引了一大群興高采烈的當地人圍觀，警察到場維持秩序，並指示圍觀人群與巨型海豹保持距離，現場一名野生動物工作人員協助下最終將海豹亨利引領返回大海。





當局呼籲公眾應與野生海豹保持至少 30 米距離，而帶著狗隻的話，更應保持至少50 米的距離。



海豹亨利的龐大體型，以及不怕人的性格，曾一度成為當地一個『景點』。過去曾有報導稱，亨利在來陸上『冒險之旅』時壓壞了居民一輛電單車。





不過，亦有一些當地居民質疑，這隻海豹只是亨利的親戚，因為在2000年曾經常出沒附近港灣的海豹亨利，其實人們已經多年不見其影蹤了。





