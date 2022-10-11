墨爾本「不速之客」癱瘓機場 或影響全國航班運作

據報，數以千計澳洲航空（Qantas）乘客在星期二（10 月 11 日）早上約 6 時 30 分被告知，需要落機便重新接受安檢。





澳航一名發言人表示，一名乘客在「不經意的情況下」於第一客運大樓（Terminal 1）由非安檢區域進入安檢區，導致至少一架已完成登機的航班乘客，需要落機重新接受安檢。





發言人指：「作為預防性措施，澳航所有航班目前已被暫停，同時所有乘客需要重新接受安檢，導致今早部份航班出現延誤。」





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「安全是我們的首要著眼點，但我們明白有關干擾情況對我們的乘客造成不便，我們就此表示歉意。」



一名乘客在「不經意的情況下」於第一客運大樓（Terminal 1）由非安檢區域進入安檢區，導致大量乘客需要重新接受保安檢查，令安檢程序出現延誤。 Source: AAP / James Ross 發言人續指：「我們正就事件進行調查。」同時，澳洲聯邦警方亦正調查安檢漏洞發生的經過。





墨爾本機場在早上 7 時 41 分發布推特貼文，表示第一客運大樓的安檢工作經已恢復，但預料延誤情況將持續一段時間。





據報，至少十班航班出現延誤，而一班原定於清晨 6 時 30 分飛往黃金海岸的航班則需要取消。





預料墨爾本機場星期二所有航班都會出現延誤，但可能亦將對全國航班服務構成影響。





