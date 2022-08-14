【突發】坎培拉機場槍擊疏散 男子被捕航班暫停

坎培拉機場今日下午發生開槍案，機場要疏散，所有航班要暫停，警方在入閘後的保安檢查處拘捕一名男子，他攜有槍械。現場消息指看到玻璃窗上至少有3個子彈洞，相信無人受傷。

Glass with three bullet holes punctured.

Three bullet holes seen on the glass window of Canberra Airport after reports of gunfire on Sunday. Source: Twitter / Fran Kelly

首都領地警方證實，坎培拉機場發生槍擊案，一共開了大約5發子彈，一名男子被捕。

警方在一份聲明中說，搜獲一支槍，據了解沒有人受傷。

坎培拉機場今日（8月14日）大約下午1點半（澳洲東岸時間）疏散，所有航班暫停。警方在下午2點45分發聲明。

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警方的聲明說：「已經翻看保安攝錄片段，現階段相信被拘留的人是事件唯一負責的人。」

「機場的情況已經受控。」

警方表示事件對社區，啟程及抵達的乘客，未有構成威脅。

作為預防措施，機場的旅客和工作人員一度疏散，警方一度呼籲民眾在調查繼續進行時避免前往機場。

警方後來開簡短記者會，表示今日下午大約1點半（澳洲東岸時間），一名男子進入機場大樓，到登機保安檢查前，向大樓玻璃開槍。

事件中無人受傷，警方相信槍手並沒有向機場內的人開槍。

警方表示，被捕男子是涉案唯一疑犯，相信他是單獨行動。

當時抵達的航機，乘客說他們被鎖在航機內，而其他人則被迫在停機坪上等待。

至於發射子彈的數量，有圖片顯示機場的玻璃窗有至少3個子彈洞，現場消息一度傳可能多達16槍。

警方目前繼續向乘客問話。

澳洲廣播公司ABC記者湯信（Lily Thomson）當時在機場內，她表示聽到槍聲，之後乘客紛紛走動躲到座椅後面，一名帶著嬰兒的祖母，就躲到詢問櫃台後面。大家都好驚慌。

也有當時在機場內的乘客，在社交網站帖文說，事發時在檢疫點，事發後檢疫點封鎖，他們被關在裡面，20分鐘後，就疏散離開。

根據坎培拉機場網站消息，今日下午1點20分起，就沒有航班起飛。

到大約4點半，網站顯示，4點半往雪梨航班會取消，但5點25分往布里斯本就會恢復。

作為預防措施，機場的旅客和工作人員已疏散，警方建議民眾，目前調查仍繼續進行，如非必要避免前往機場。

當時抵達的航機，乘客說他們被鎖在航機內，而其他人則被迫在停機坪上等待。

至於發射子彈的數量，但有圖片顯示機場的玻璃窗有3個子彈洞，有人就指可能有多達16槍，警方後來在記者會上證實，現場開了5發實彈。

警方目前繼續向乘客問話。
總理艾巴尼斯（Anthony Albanese）在推特上帖文指，聯邦警察（AFP）已通知他沒有持續的威脅。

他寫道：「聯邦警方已就今天下午坎培拉機場發生的事件進行了簡報。我被告知一名男子已被拘留，目前沒有持續的威脅。」
較早前在機場現場調查的警務人員表示，由於機場仍處於關閉，警方要研究如何讓抵達的乘客安全離開機場。

警方繼續調查事件。
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Published 14 August 2022 at 4:20pm
By Rayane Tamer, Wyee Yeung
Source: SBS