【雪梨泰朗嘉動物園 】服務35年空中纜車將關閉 為升級鋪路

在雪梨的泰朗嘉動物園 (Taronga Zoo) 宣布，具35年歷史的纜車「空中野生動物園」 Sky Safari 服務，將在今個月底關閉，動物園遊客需要等待至少兩年，才能有新的空中纜車服務。

雪梨泰朗嘉動物園空中纜車服務，將於本月關閉。

雪梨泰朗嘉動物園空中纜車服務，將於本月關閉。 Credit: internet/ Taronga Zoo

泰朗嘉動物園宣布，園內空中纜車服務，將於 1 月 31 日停止服務，即在不足兩星期，這項受歡迎的纜車服務將退役。

該纜車服務於 1987 年建成啟用， 2000 年曾經升級，動物園方面形容這項纜車服務，為「老化資產」，指其「使用壽命已經結束，需要進行重大升級才能繼續運營。」

動物園在聲明表示，其空中纜車過去35年的服務，接載超過 2000 萬人次，包括一兩位皇室成員，以及傳遞奧運火炬。 其退役實為計劃的升級鋪路。

聲明指出，今次升級計劃，將使空中纜車轉變為令人難忘且完全無障礙的家庭體驗。

如果升級計劃獲得批准，動物園空中纜車可能會在 2025 年恢復服務。

動物園在聲明指出，雖然升級計劃處於規劃早期階段，但今次升級後，空中纜車將配備更多更大、更方便的車廂，沿著擴展的路線延伸，並為所有年齡和能力的遊客，提供更方便通道進入動物園。

「空中野生動物園」纜車可以俯瞰雪梨港景色，以及繞過動物園內的陡峭山坡，因而受到遊客歡迎。

而部份行動不便人士就批評動物園，在通知時間不足兩星期，泰朗嘉動物園內空中纜車就要關閉，「令人失望」，有遊客呼籲動物園要「做得更好」。

有社交網站帖文說：「令人失望的是，這是在不到兩星期的通知時間， 作為行動不便的人，這（纜車）是我和我的小朋友一起參觀動物園的唯一方式。」

另一帖文就回應：「我也行動不便，讀到這篇文章時，我的第一個想法是‘好吧，我要到 2025 年才能再去（動物園）……這麼突然就宣布了這個消息？」

泰朗嘉動物園在聲明表示，「致力於確保幫助我們訪客在動物園周圍安全高效地移動」。

動物園說：「如果您坐渡輪來，訪客可以從Bradleys Head Road的山坡下面的入口進入，或從渡輪碼頭乘坐巴士，前往動物園頂部主入口。

動物園表示，將在假日和訪客人數多的日子，提供額外的巴士，以協助訪客到頂部主入口。
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Published 23 January 2023 at 1:46pm
Source: SBS