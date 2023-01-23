有經濟學家認為澳洲通脹已到頂

澳洲統計局將於今個星期三公佈12月季度的消費物格指數 (CPI) 數據，預計數據反映很多家庭必需品的開支會飆升。





聯邦銀行分析師預測，今個季度的通貨膨脹率將上升1.7%，高過去年同期的 1.3%。





去年11月，澳洲儲備銀行表示，預計總體通脹率將達到 8% 左右的高峰，並在今年年初開始回落。





在12月的會議之後，有關預測都沒有更新。





CommSec首席經濟學家詹姆斯(Craig James)表示，年通脹率可能升至7.7%，遠高於澳洲儲備銀行2%至3%的目標。





但他同意通脹壓力將會緩解，雖然最近的每月數據顯示年通脹率在 10月份減弱後，在11月份升至7.3%。





他認為，去年12月季度，即2022年的最後三個月，是通貨膨脹的頂峰。





財長查默斯（Jim Chalmers）對此表示贊同，他在周日表示，雖然生活成本挑戰依然存在，但他預計通脹高峰已經過去。





他補充說，財政預算中將包括對家庭的援助，但政府正在謹慎行事，以免刺激通脹。





「我們很快就會知道，那是否是高峰期。」





他坦言，今年澳洲經濟將開始走軟，這是利率上升和全球經濟放緩不可避免的可能出現後果。





他強調，這就是經濟計劃以負責任的方式減輕生活成本的原因，並在不增加這些通脹壓力的情況下發展經濟。





他又指「我們確實預計經濟會相對強勁和相對快速地反彈，但目前處於相當疲軟的位置。」





澳洲統計局周四的就業數據顯示，12月份全國失業率穩定在3.5%，表明經濟正在放緩。





查默斯指「到明年這個時候，我們將處於一個完全不同的位置。」



經濟學家理查森（Chris Richardson）說，這個情況最終可能會令利率下降，但對緩解家庭的壓力不會很快可以看得到。





反對黨領袖達頓（Peter Dutton）表示，政府低估了企業和工人所面臨的生活成本壓力。





他說，由於工黨對能源市場的干預，澳洲人將在 2023 年面臨更加艱難的局面。





他向天空新聞表示，財長正試圖對5月財政預算中的內容進行各種調整。





「他們正在做出決策，包括在能源政策領域，這將對賬單產生上行壓力，並導致系統內部缺乏可靠性。」





他認為，這對將製造業轉移到海外的小企業和製造業來說，將是一場災難。





澳洲儲備銀行將在下月初召開會議前，密切關注最新的通脹數據，以決定是否可能連續第九次加息。



