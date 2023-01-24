【澳洲日爭議】還有哪些國家的國慶日存在分歧？

澳洲日是一個喚起國內不同族裔的自豪感和哀悼感的日子。與世界上其他國家的國慶日相比，澳洲人能從中學到甚麼呢？

Man carries Aboriginal flag in a large protest.

一些澳洲人將當天視為悲傷和哀悼的日子。 Source: AAP / Darren England

隨著 1 月 26 日的臨近，關於澳洲國慶假期及其爭議仍在繼續。一些澳洲人將當天視為悲傷和哀悼的日子，而另一些人則將公眾假期視為慶祝國家歷史和成就的時刻。

澳洲日始於 1788 年 1 月 26 日，當時英國船長Arthur Phillip率領第一艦隊進入新州現在被稱為雪梨灣（Sydney Cove）的地方，第一次升起了英國國旗。

但對於許多原住民而言，這被視為他們的土地開始被殘酷殖民統治，也是象徵他們失去主權、家庭和文化。因此，許多人將 1 月 26 日稱為「生存日」、「入侵日」或「哀悼日」。
越來越多由原住民組織牽頭，要求更改國慶日的運動獲得民眾支持。國際特赦組織（Amnesty International）的澳洲分支更呼籲完全廢除澳洲日。

近年來，成千上萬的人參加全國各地的「入侵日」集會，而一些
僱主現時允許員工另擇日子放公眾假期


以下是其他國家如何慶祝國慶日、這些假期有何作用以及圍繞其他公眾活動的爭議。

國慶的目的是甚麼？

世上大部分國家都有官方的國慶日，通常是慶祝革命或獨立的週年紀念日，但它們的紀念活動會因歷史、習俗和文化而異。
科廷大學（Curtin University）的歷史學家和研究員奧雲（Samantha Owen）表示，國慶日是為了提醒國民「對國家及其代表意義的歸屬感」。

「他們依賴國民維持共識，才能使國慶日成功，即選擇的日期以及與該日期相關的慶祝活動，這是我們最能代表我們國家和我最希望做到的。」

Charles Sturt大學的原住民比較政治與公共政策教授奧蘇利文（Dominic O’Sullivan）認為，雖然國慶日理應值得慶祝，但它們也「讓人們注意到國家的好與不好」。

「無論是慶祝日，還是爭議日，或者在很多情況下，兩者兼得，他們提出了『國家當我們是甚麼』的問題。」

那麼，當國慶日的共識開始分裂時會發生甚麼？

新西蘭的教訓

新西蘭的國慶日懷唐伊日（Waitangi Day）是在每年的 2 月 6 日。該日期是 1840 年 2 月 6 日英國王室與毛利人酋長簽署《懷唐伊條約》的週年紀念日。
People perform a haka on a beach
懷唐伊日的原住民表演。 Source: AAP / David Rowland
奧蘇利文說，每年都要平衡慶祝和抗議之間，這取決於毛利人如何看待當時政府的政策優次，但懷唐伊日與澳洲日是明顯不同。

「我認為最重要的分別是，澳洲日標誌著一個不請自來的政治制度，而懷唐伊日標誌著一項協議，條款是為解決問題而設。」

「雖然很多人會爭辯說當中債務協議沒有兌現，而且今天應該以甚麼方式兌現也存在爭議，我認為他們的爭論點僅在於協議，所以懷唐伊日與澳洲日是截然不同。」

懷唐伊日「標誌著包容」，但他表示，澳洲日被視為是英國深思熟慮和有意識地排斥原住民的事件。

美國國慶：七月四日

美國於 7 月 4 日慶祝其國慶日，並於 1776 年正式通過脫離英國的獨立宣言。

與澳洲類似，美洲原住民越來越關注這個慶祝自由的日子，減低了他們在殖民統治期和獨立後所面臨的鬥爭。

澳洲的國慶日可以與美國的相提並論，但奧雲博士表示，與世界其他國家相比，澳洲的國慶日「非常獨特」。
當美國國慶在慶祝獨立時，澳洲繼續慶祝建立流放之地。

西班牙國慶

西班牙於 10 月 12 日慶祝國慶，這天在首都馬德里會舉行閱兵，以紀念意大利探險家哥倫布（Christopher Columbus）於1492年踏上美洲的日子。

整個拉丁美洲都有紀念這天，每個國家為這天都有不同命名，但這天通常用來慶祝和紀念被西班牙殖民前這裡的原住民。
Women march in protest.
委內瑞拉民眾參加「土著抵抗日」遊行。 Source: AFP, Getty / Federico Parra
例如在委內瑞拉，這天被稱為「土著抵抗日」，玻利維亞將這天慶祝為「去殖民統治日」，墨西哥將這天稱為「多元文化民族日」。


在美國，10月的第二個星期一被定為哥倫布日。但自 1970 年代以來，美洲原住民一直在抗議這紀念日，現在美國許多州份都慶祝原住民日，或是在這天慶祝哥倫布日，甚至取代哥倫布日。

中華人民共和國國慶日

中國在 10 月 1 日慶祝中華人民共和國的革命者於 1949 年在毛澤東帶領下，擊敗中國國民黨政府後，成立週年紀念日。

中國國慶的慶祝活動會在「黃金周」舉行，國民會享有為期 7 天的公眾假期。澳門有兩天假期，香港則有一天。
Riot police officers rush forward to arrest protesters as they were being attacked by the protesters by petrol bombs.
Protesters were met with riot police as they marched in Hong Kong on the morning of China's National Day on 1 October 2019. Source: Getty / SOPA Images
近年來，中國異見人士及他們在香港和世界各地的盟友，都利用這天來抗議中國共產黨。

從東京到伊斯坦堡，從雪梨到維也納，人們利用這天指控中國侵犯維吾爾人和藏族人的人權，以及香港的民主。

2019 年，香港發生支持民主的示威活動，警方試圖鎮壓數萬名湧入該地區街道的示威者。2020 年，香港國家安全法生效，當地警方已 禁止在10 月 1 日有任何示威活動。
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Published 24 January 2023 at 2:17pm
By Rayane Tamer, Isabelle Lane
Source: SBS
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