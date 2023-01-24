【澳洲日爭議】還有哪些國家的國慶日存在分歧？

隨著 1 月 26 日的臨近，關於澳洲國慶假期及其爭議仍在繼續。一些澳洲人將當天視為悲傷和哀悼的日子，而另一些人則將公眾假期視為慶祝國家歷史和成就的時刻。





澳洲日始於 1788 年 1 月 26 日，當時英國船長Arthur Phillip率領第一艦隊進入新州現在被稱為雪梨灣（Sydney Cove）的地方，第一次升起了英國國旗。





但對於許多原住民而言，這被視為他們的土地開始被殘酷殖民統治，也是象徵他們失去主權、家庭和文化。因此，許多人將 1 月 26 日稱為「生存日」、「入侵日」或「哀悼日」。



越來越多由原住民組織牽頭，要求更改國慶日的運動獲得民眾支持。國際特赦組織（Amnesty International）的澳洲分支更呼籲完全廢除澳洲日。





以下是其他國家如何慶祝國慶日、這些假期有何作用以及圍繞其他公眾活動的爭議。



國慶的目的是甚麼？

世上大部分國家都有官方的國慶日，通常是慶祝革命或獨立的週年紀念日，但它們的紀念活動會因歷史、習俗和文化而異。



科廷大學（Curtin University）的歷史學家和研究員奧雲（Samantha Owen）表示，國慶日是為了提醒國民「對國家及其代表意義的歸屬感」。





「他們依賴國民維持共識，才能使國慶日成功，即選擇的日期以及與該日期相關的慶祝活動，這是我們最能代表我們國家和我最希望做到的。」





Charles Sturt大學的原住民比較政治與公共政策教授奧蘇利文（Dominic O’Sullivan）認為，雖然國慶日理應值得慶祝，但它們也「讓人們注意到國家的好與不好」。





「無論是慶祝日，還是爭議日，或者在很多情況下，兩者兼得，他們提出了『國家當我們是甚麼』的問題。」





那麼，當國慶日的共識開始分裂時會發生甚麼？



新西蘭的教訓

新西蘭的國慶日懷唐伊日（Waitangi Day）是在每年的 2 月 6 日。該日期是 1840 年 2 月 6 日英國王室與毛利人酋長簽署《懷唐伊條約》的週年紀念日。



懷唐伊日的原住民表演。 Source: AAP / David Rowland 奧蘇利文說，每年都要平衡慶祝和抗議之間，這取決於毛利人如何看待當時政府的政策優次，但懷唐伊日與澳洲日是明顯不同。





「我認為最重要的分別是，澳洲日標誌著一個不請自來的政治制度，而懷唐伊日標誌著一項協議，條款是為解決問題而設。」





「雖然很多人會爭辯說當中債務協議沒有兌現，而且今天應該以甚麼方式兌現也存在爭議，我認為他們的爭論點僅在於協議，所以懷唐伊日與澳洲日是截然不同。」





懷唐伊日「標誌著包容」，但他表示，澳洲日被視為是英國深思熟慮和有意識地排斥原住民的事件。



美國國慶：七月四日

美國於 7 月 4 日慶祝其國慶日，並於 1776 年正式通過脫離英國的獨立宣言。





與澳洲類似，美洲原住民越來越關注這個慶祝自由的日子，減低了他們在殖民統治期和獨立後所面臨的鬥爭。





澳洲的國慶日可以與美國的相提並論，但奧雲博士表示，與世界其他國家相比，澳洲的國慶日「非常獨特」。



當美國國慶在慶祝獨立時，澳洲繼續慶祝建立流放之地。

西班牙國慶

西班牙於 10 月 12 日慶祝國慶，這天在首都馬德里會舉行閱兵，以紀念意大利探險家哥倫布（Christopher Columbus）於1492年踏上美洲的日子。





整個拉丁美洲都有紀念這天，每個國家為這天都有不同命名，但這天通常用來慶祝和紀念被西班牙殖民前這裡的原住民。



委內瑞拉民眾參加「土著抵抗日」遊行。 Source: AFP, Getty / Federico Parra 例如在委內瑞拉，這天被稱為「土著抵抗日」，玻利維亞將這天慶祝為「去殖民統治日」，墨西哥將這天稱為「多元文化民族日」。







在美國，10月的第二個星期一被定為哥倫布日。但自 1970 年代以來，美洲原住民一直在抗議這紀念日，現在美國許多州份都慶祝原住民日，或是在這天慶祝哥倫布日，甚至取代哥倫布日。



中華人民共和國國慶日

中國在 10 月 1 日慶祝中華人民共和國的革命者於 1949 年在毛澤東帶領下，擊敗中國國民黨政府後，成立週年紀念日。





中國國慶的慶祝活動會在「黃金周」舉行，國民會享有為期 7 天的公眾假期。澳門有兩天假期，香港則有一天。



Protesters were met with riot police as they marched in Hong Kong on the morning of China's National Day on 1 October 2019. Source: Getty / SOPA Images 近年來，中國異見人士及他們在香港和世界各地的盟友，都利用這天來抗議中國共產黨。





從東京到伊斯坦堡，從雪梨到維也納，人們利用這天指控中國侵犯維吾爾人和藏族人的人權，以及香港的民主。





2019 年，香港發生支持民主的示威活動，警方試圖鎮壓數萬名湧入該地區街道的示威者。2020 年，香港國家安全法生效，當地警方已 禁止在10 月 1 日有任何示威活動。

