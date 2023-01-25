【千祈唔好做】澳洲日做呢樣嘢 原來會被罰款最高$52,220

當局表示去年大多數民眾都守法，但仍有部份人不顧規則，罔顧社區安全。

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在澳洲部份州份，未經授權使用煙花屬違法行為。 Source: Supplied / Queensland Police Community News

新州當局警告民眾，不要在澳洲日燃放煙花，否則將被罰款最高27,500澳元或被監禁。

新州居民被警告在澳洲日（Australia Day）不要參與放煙花活動，非法使用煙花可致被處以罰款或監禁一年。新州安全工作局（SafeWork NSW）檢查人員將在公共假期前在州內進行合規性檢查。

新州安全工作局負責人娜塔莎曼恩（Natasha Mann）表示，若有人未經授權許可，銷售、購買、儲存、運輸或燃放煙花，將面臨最高27,500澳元的罰款和12個月監禁。

曼恩表示：「去年大多數人都守法，可是，州內仍有部份人決定違反規定，罔顧社區安全。」

她又說：「煙花等危險物如果處理不當，可能會造成嚴重傷亡。我們對這種罔顧他人生命安全的人所作的行為採取零容忍態度。」
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未經授權使用煙花即屬違法，可致面臨罰款和監禁。 Credit: Queensland Police News
在昆州，自 1972 年以來，未經授權使用煙花即屬違法，任何使用或處理煙花的人都面臨最高 52,220 元的罰款和六個月的監禁。

維州也有類似的規定，只有持證的煙火技師才可以使用或攜帶煙花，其他一旦被發現使用煙花都可能面臨刑事檢控，並面臨最高 15 年監禁和罰款。

在南澳，非法燃放煙花也會被罰款最高 5,000 元。西澳也禁止公眾使用煙花，違法者可被罰款。

而在北領地，只有在指定的「煙花之夜」（Cracker Night）的領地日當局批准期限內銷售和燃放煙花；其餘日子未經許可使用煙花即屬違法及被處以罰款。

新州安全工作局負責人曼恩說：「家庭好友一起慶祝時應以安全為上。」
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Published 25 January 2023 at 2:04pm, updated 7 minutes ago at 2:13pm
By Peggy Tsoi
Source: SBS