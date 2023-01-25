【澳洲日】授勳名單公佈1047澳人獲殊榮 女性佔比再創新高

澳洲勳章（Order of Australia）包括綜合類勳章和軍事類勳章。綜合類分為四個級別，分別為澳洲同伴勳章（AC）、澳洲官佐勳章（AO）、澳洲員佐勳章（AM），以及澳洲勳位勳章（OAM）。





約千名綜合類勳章被提名人，最終有736人榮膺勳銜。其中6人獲同伴勳章，47人獲官佐勳章，177人獲員佐勳章，506人獲勳位勳章。





當中男性共383人，佔總數52% ，女性共353人，佔48%。近年女性佔比不斷提高，此次是自1975年引入該勳銜制度以來的最高比例。





獲授勳者來自多個不同領域，包括社區服務、國際關係、公共服務、經濟商務、法律、環境保護、醫學、教育、資訊科技、工程、多元文化事務、媒體、宗教、旅遊業等領域，成績斐然。





在上述領域中，憑藉在社區的突出貢獻和卓越服務而榮獲勳章的人數依然最多， 共有334人，佔45.4%，緊隨其後的是醫學界的105人，然後是教育界61人。





此次公佈的授勳名單包括去年東京奧運會和殘奧會36名金牌得主，以及在支持澳洲應對新冠疫情中做出卓越貢獻的各行翹楚。



澳洲總督赫利宣佈授勳名單。 Source: AAP 總督赫利向這些傑出的澳洲人表示祝賀：「獲授勳者對本地、國家和全球都做出了重要影響，鼓舞人心。他們堅持不懈地每日以可以想像得到的不同方式作出奉獻。這是我們在好和壞的時刻都會見到的人。他們總是第一個挺身而出，最後一個離開。」





他特別提及：「令人鼓舞的是，澳洲勳銜（獲得者）的多元化正在增加。每位獲得者都有一個共同點，就是被人提名。我們每個人都在授勳中扮演角色。有人提名，是一個人獲得的承認。」





他鼓勵社區中更多的人士對他人進行提名，讓更多為國家和社會做出貢獻的人得到認可，也讓社區的代表性更為之高。





澳洲授勳制度於1975年建立。每一年的國慶日和女王或國王誕辰，政府都會頒發澳洲勳章和獎章，旨在表彰和慶祝澳洲人的傑出貢獻及成就。

