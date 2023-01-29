【澳洲日獲授勳】王友愛冀更多人關注維護動物

墨爾本獸醫師王友愛今日（1月29日）接受訪問時表示，她今日早上與義工組織澳洲獸醫關懷無國界（Vets for Compassion）的成員，去拯救一隻狗。





「我幾乎24小時7天工作，晚上也會接到電話去拯救動物。」





王友愛除了診所的獸醫工作，也與她創辦的澳洲獸醫關懷無國界的義工去拯救動物，她說市議會或者居民，都會打電話尋求組織協助。





被問及最難忘的拯救動物經歷，王友愛回應說，在2019年維州Mallacoota山林大火，以及去年新州Lismore水災，她與義工拯救野生動物，農場內的羊、馬，以至家庭飼養的貓狗。





提到對動物熱愛的原因，王友愛說與她接受獸醫培訓有關。



王友愛及其義工團隊，在亞洲多個地區，展開培訓獸醫及關懷動物計劃。 Credit: supplied/Dr Ong 王友愛是馬來西亞華人，父親祖籍福建，母親是廣東人。她1987年到澳洲，在墨爾本大學攻讀獸醫課程。





2009年王友愛創辦澳洲獸醫關懷無國界，組織未有獲得政府資助，完全依賴私人捐款。





她說，今次獲授勳，希望引起澳洲社會，對該組織的援助。





王友愛特別提及，希望華人社區可以支援該組織在中國大陸培訓獸醫師計劃。





自2009年開始，王友愛與澳洲獸醫關懷無國界的義工，幾乎每年都到中國大陸培訓當地的獸醫師，進行過培訓項目的城市包括北京、深圳、上海、廣州、南寧、西安及大連等。



王友愛與其他義工在西安展開培訓獸醫及維護動物計劃。 Credit: supplied/Dr Ong 「主要是（關注）為當地的流浪貓流浪狗，做絕育手術…也為狗隻打例如瘋狗症（rabies）等的疫苗。」





王友愛解釋，狗隻有些疾病，會影響兒童健康，所以必須要預防。





她說，自爆發疫情後，在中國大陸曾經參與培訓計劃的獸醫，也培訓其他獸醫，將培訓計劃延續，遍及較為落後的地區。





王友愛指出，在中國大陸的培訓計劃，當地政府部門非常歡迎，但就未有提供財務支援。





她說，希望澳洲華人社區可以支援在中國大陸的培訓計劃，提升當地的動物福利觀念。





王友愛又透露，目前正考慮退休，計劃減少在診所的獸醫工作，以便投入更多時間做義工。





「我現在已經60歲，是時候做義工，將在澳洲大學獲得的獸醫專業技能，回饋社區。」



王友愛與她的寵物狗。 Credit: supplied/Dr Ong