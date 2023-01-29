警員執法毆打29歲黑人男子致死 片段過程曝光

美國田納西州孟菲斯市一名29歲黑人男子泰爾尼科爾斯（Tyre Nicols）本月7日涉嫌魯莽駕駛，5名警員逮捕他時拳打腳踢，他最終死亡。





孟菲斯警方周五公佈涉事警員隨身鏡頭片段，片段可見該名黑人男子在沒有反抗的情況下，仍被警員暴打超過3分鐘。



涉事的5名黑人警員已被解僱，並遭起訴二級謀殺及嚴重傷害等罪名。 Source: AAP / City of Memphis / AP 另一個片段可見兩名警員把他按倒地上，另一名警員踢他的頭部，並嘗試施放胡椒噴霧，期間再有警員把他從地上拉起，至少有一名警察使用了警棍。





黑人男子泰爾尼科爾斯被鎖上手銬後，一直臥在地上沒作出任何反抗，但期間卻再被警員拳打腳踢。



29歲黑人男子泰爾尼科爾斯被5名警員逮捕時拳打腳踢，最終死亡。 Source: AAP / City of Memphis / AP 在長達一個多小時的片段中，可以聽到尼科爾斯曾高呼「媽媽」及「我只是想要回家」。案發現場距離泰爾尼科爾母親的寓所只有數百米，他事後被送院，3日後因傷勢過重死亡。





孟菲斯警方表示，涉事的5名黑人警員已被解僱，並遭起訴二級謀殺及嚴重傷害等罪名。



總統拜登對此表示憤怒及極度傷痛，他亦表示非常擔心片段公佈後可能發生的暴力事件。拜登上周五曾與尼科爾斯的母親交談，並表示他將敦促國會通過立法，打擊警暴。



孟菲斯警方周五公佈涉事警員隨身鏡頭片段後，美國多地爆抗議活動。 Source: AAP / TANNEN MAURY/EPA 事件引發美國多地抗議活動，孟菲斯的示威者一度堵塞橋樑，華盛頓、亞特蘭大和紐約亦有舉行集會示威。

