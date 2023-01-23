年三十晚加州槍殺10人 72歲疑兇自殺身亡

疑兇名叫 Huu Can Tran。
事發於洛杉磯很多華人聚居的地方的 Monterey Park。當地華人一般稱它為「蒙市」。
事發當地時間上周六晚上 10 點 22 分，當天是年三十晚，較早時候很多人到該處慶祝農曆新年來臨。
疑兇手持一支半自動槍，在 Star Ballroom Dance Studio ( 舞星大舞廳) 開槍掃射。
作案後，疑兇駕駛他的小貨車，去到另一個埠Alhambra並進入了一家舞廳Lai Lai Ballroom準備作案。不過在場的人士把他手中的槍支搶走，才不致釀成更嚴重的血案。
警方接到目擊人士的線報，知道疑兇駕駛一輛白色的小貨車逃走。結果警方找到該小貨車並把它包團團包圍，不久後，特警進入該小貨車，並找到這名 72 歲疑兇的屍體。
蒙市有人口約 6 萬人，很多時來自中國大陸的移民，也有不少第一代亞裔移民。
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