年三十晚加州槍殺10人 72歲疑兇自殺身亡

CA: Lunar New Year mass shooting in Los Angeles

2023 年 1 月 21 日 (星期六) 美國加州 Monterey Park (蒙市) 舞星大舞廳發生亞裔搶手槍殺 10 人、傷 10 多人事件。 Source: AAP / USA TODAY Network/Sipa USA

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美國加州洛杉磯發生大規模槍殺事件，釀成至少 10 人死亡，10 多人受傷。槍手所駕駛的小貨車被警方包圍，最後警方在車內發現這名 72 歲疑兇的屍體。

疑兇名叫 Huu Can Tran。

事發於洛杉磯很多華人聚居的地方的 Monterey Park。當地華人一般稱它為「蒙市」。

事發當地時間上周六晚上 10 點 22 分，當天是年三十晚，較早時候很多人到該處慶祝農曆新年來臨。

疑兇手持一支半自動槍，在 Star Ballroom Dance Studio ( 舞星大舞廳) 開槍掃射。

作案後，疑兇駕駛他的小貨車，去到另一個埠Alhambra並進入了一家舞廳Lai Lai Ballroom準備作案。不過在場的人士把他手中的槍支搶走，才不致釀成更嚴重的血案。

警方接到目擊人士的線報，知道疑兇駕駛一輛白色的小貨車逃走。結果警方找到該小貨車並把它包團團包圍，不久後，特警進入該小貨車，並找到這名 72 歲疑兇的屍體。

蒙市有人口約 6 萬人，很多時來自中國大陸的移民，也有不少第一代亞裔移民。

詳情請收聽這節時事報道。
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