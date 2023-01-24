加州華埠槍殺案死者增至 11 人 72 歲疑兇車內自殺身亡

其中一名傷者傷重不治，所以死亡人數升至 11 人。另有 7 名傷者傷勢嚴重。





疑兇名叫 Huu Can Tran (譯音: 陳友勤)。警方發現疑兇所駕駛的小貨車，並把它重重包圍，之後，警員聽到車內有人開槍，並在車內發現這名疑兇的屍體。



72 歲疑兇 Huu Can Tran 所駕駛的小型白貨車。 Source: AAP / Sipa USA 據洛杉磯郡警長 Robert Luna 說，他們在距離「蒙市」30 里 (約 50 公里) 外的 Torrance 地區，發現由疑兇所駕駛的白色小貨車。





事發於洛杉磯很多華人聚居的地方的 Monterey Park。當地華人一般稱它為「蒙市」，是全美國有名的華埠。





開槍事發生於當地時間上周六晚上 10 點 22 分，當天是年三十晚，很多人到該處慶祝農曆新年來臨。



舞星大舞廳槍殺事件發生後，兩名男子手執鮮花到現場憑吊。 Source: AAP / Ashley Landis/ AP 疑兇手持一支半自動槍，在 Star Ballroom Dance Studio ( 舞星大舞廳) 開槍掃射。警方其後在舞廳中，找到 42 個彈頭和一個大容量的彈匣。





Luna 警長表示，其中一名受害人，是在舞廳外面中槍的，很可能是疑兇進入舞廳作案之前所為。





作案後 17 至 20 分鐘左右，疑兇駕駛他的小貨車，去到另一個埠 (Alhambra) 並進入了一家舞廳 Lai Lai Ballroom (來來舞廳) 準備再大開殺戒。不過在場的兩人把他手中的槍支搶走，才不致釀成更嚴重的血案。





但陳友勤在糾纏中逃脫。





警方便是憑著這支槍的登記資料，鎖定疑兇的身份。另一方面，他所駕駛的白色小貨車被目擊者看到並告訴警方，於是警方大舉出動緝捕兇徒。





疑兇作案的動機眾說紛紜，包括因嫉妒而引發的情殺，也有人說是因兩家舞蹈學校惡性競爭導致仇殺。警方暫時尚未對此加以說明。





蒙市有人口約 6 萬人，很多時來自中國大陸的移民，也有不少第一代亞裔移民。





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